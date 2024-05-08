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  4. 4 ayda 1,9 milyar liralık uyuşmazlık karara bağlandı

4 ayda 1,9 milyar liralık uyuşmazlık karara bağlandı

08.05.2024 09:54
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Tüketici hakem heyetleri bu yılın ilk 4 ayında 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı çözüme kavuşturdu. Bu dönemde, ürün ve hizmet bazında, ayakkabıya yönelik şikayetler yüzde 12,8 ile ilk sırada yer aldı.

4 ayda 1,9 milyar liralık uyuşmazlık karara bağlandı

Tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde yargı dışı alternatif çözüm mercileri olarak oluşturulan tüketici hakem heyetleri 1995 yılından beri faaliyetlerine devam ediyor. Tüketici hakem heyetleri uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözümüne imkan sağlarken, aynı zamanda yargı mercilerinin üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azaltıyor.

Tüketici hakem heyetleri tarafından bugüne kadar yaklaşık 17 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden karara bağlandı.

4 ayda 1,9 milyar lira tutarında uyuşmazlık için başvuru yapıldı
Tüketici hakem heyetlerine 2024 yılının ilk dört ayında toplam 241 bin 53 adet başvuru yapılırken, 247 bin 966 adet uyuşmazlık tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 1,9 milyar lira oldu.

ELEKTRONİK BAŞVURU TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAYGIN OLARAK KULLANILDI

Tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunurken Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketiciler elektronik ortamda başvurularını kolay bir şekilde tüketici hakem heyetlerine ulaştırabiliyor.

Bu kapsamda, 2024 yılının ilk dört ayında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67’si (162 bin 876 adet başvuru) e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilirken elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendi.

EN ÇOK AYAKKABI ŞİKAYET EDİLDİ

2024 yılının ilk dört ayında yapılan başvuruların ürün ve hizmet bazında dağılımında en çok ayakkabıya yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 12,8’i (30 bin 924 adet başvuru) ayakkabıya ilişkin olarak gerçekleşti. Bu şikayet konusunu yüzde 5,67 ile kredi kartı üyelik ücreti (13 bin 684) başvuruları izledi.

Diğer şikayet konuları ise, yüzde 4,68 ile kıyafet (11 bin 299), yüzde 4,25 ile cep telefonu (10 bin 248), yüzde 3,94 ile mobilya (9 bin 500), yüzde 3,31 ile internet abonelikleri (7 bin 992) ve yüzde 2,48 ile GSM aboneliği (5 bin 990) oldu.

Sektörel bazda ise sırasıyla yüzde 57,72 ile en çok perakende ticaret sektörüne (139 bin 146), yüzde 10,63 ile finansal hizmetler sektörüne (25 bin 628) ve yüzde 8,83 ile abonelik hizmetleri sektörüne (21 bin 305) yönelik yönelik başvurular izledi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tüketici Hakem Heyeti
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