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4 ayda 3 kere zam geldi! Bedeli 350 TL en fazla 70 kere kullanılıyor, her evde mecbur var ama...

22.04.2025 10:32
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Damacana su fiyatlarındaki artışların sonunda damacanadan doldurulan bir bardak suyun maliyetinin 1 lira 30 kuruş oldu. Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Yöneticisi Halil Mert, maliyetlerin arttığını ifade etti.

4 ayda 3 kere zam geldi! Bedeli 350 TL en fazla 70 kere kullanılıyor, her evde mecbur var ama...

Damacana suda yaşanan son fiyat artışlarıyla, damacanadan doldurulan bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruşa kadar ulaştı. Boş damacananın depozito fiyatı ise 200 liraya kadar çıktı. Son dönemdeki fiyat artışlarından damacana su da etkilendi. Yılın ilk 4 ayında, maliyetler nedeniyle 3 kere zam gelen damacana suyun fiyatı bazı markalarda 150 liraya kadar ulaştı.

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DEPOZİTO İLE BERABER 350 LİRAYI BULDU

Yurt dışından gelen ham maddeyle yapılan plastik damacanaların depozito fiyatı 200 liraya kadar çıkarken, ilk defa damacana su almanın bedeli, depozitosuyla birlikte ortalama 350 lirayı buldu.Damacana su fiyatlarına yakın zamanda zam geldiğini söyleyen Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Yöneticisi Halil Mert, “Damacana suyun fiyatı şu an ortalama 100 ila 145 lira arasında değişiyor. Şu an bir kişi ilk defa sipariş verirse ortalama 150-200 lira arasında da depozito ödüyor. Su markalarının lojistik maliyetlerinden dolayı da fiyatlar arasında farklılıklar olabiliyor" dedi.

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EN FAZLA 70 KERE KULLANILIYOR!

19 litrelik damacanadan 95 bardak su çıktığını belirten Mert, "Şu an damacanadan doldurulan bir bardak su yaklaşık 1 lira 30 kuruşa denk geliyor. Diğer seçeneklere göre ekonomiktir. Son olarak 30 lira civarında zam geldi, ancak bu zamların sebebi bayilerimiz değil. Damacanalarımız fabrikalarda dezenfekte edildikten sonra 70 doluma kadar kullanılabiliyor. Maliyeti çok yükseldiği için vatandaşlarımız damacanaların geri dönüşümü konusunda daha hassas olmaları gerekiyor" diye konuştu.
DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zam Damacana su
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