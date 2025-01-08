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4 bin 827 TL daha fazla alacaklar! 2024 - 2025 farkı emekli maaşı gibi onu da etkiliyor... Tüm çalışanları ilgilendiriyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
08.01.2025 08:11
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Tüm çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı netleşti. Kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 lira 43 kuruş olarak belirlendi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş "Emeklilikte olduğu gibi kıdem tazminatında da işten ayrılma tarihi önem taşıyor" diyerek 2024/Aralıkta ayrılmış olanlar için 41.828 TL kıdem tazminatı hakkı olduğunu belirtti. Karakaş "2025 Ocakta emekli olan işçi aralıkta emekli olan aynı maaşa sahip işçiye göre her bir yıllık çalışması için 4.827 TL daha fazla tazminata hak kazanacak" dedi.

4 bin 827 TL daha fazla alacaklar! 2024 - 2025 farkı emekli maaşı gibi onu da etkiliyor... Tüm çalışanları ilgilendiriyor

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı belli oldu mu? Milyonlarca çalışan bu sorunun yanıtını merak ederken asgari ücret, emekli maaşı, memur maaşı, memur emeklisi maaşı, en düşük emekli maaşı gibi kıdem tazminatı tavanı da netlik kazandı. Uzun bir süredir 2024 yılında emekli olanlarla 2025 yılında emekli olanların alacağı emekli maaşı arasındaki fark konuşuluyordu ve bu yüzden emekli adayı pek çok kişi harekete geçmişti. Kıdem tazminatı konusunda da 2024 yılı ile 2025 yılı arasında fark bulunuyor. İşte detaylar...

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"KIDEM TAZMİNATI TAVANI TÜM İŞÇİLERİ İLGİLENDİRMEKTEDİR"

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

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"Yeni yılda uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı tüm işçileri ilgilendirmektedir.

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Özellikle bu ayın ortasına doğru emeklilik planlaması yapan kamu ve belediye işçileri hem %30’u aşkın avantajla emekli olmayı hem de en yüksekten tazminat almayı planlamaktadır. Bu açıdan yeni belirlenen kıdem tazminatı üst sınırı önem taşımaktadır.

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"HER BİR YIL İÇİN 4 BİN 827 TL DAHA FAZLA KIDEM TAZMİNATI ALMIŞ OLACAKLAR"

Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

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Buna göre 01/07/2024-31/12/2024 döneminde 41.828 TL olarak uygulanmakta olan kıdem tazminatı tavanını, Hazine ve Maliye Bakanlığı 01 Ocak 2025-30 Haziran 2025 döneminde 46.655,43 TL olarak ilan etmiştir. Bu bağlamda 2025 yılında emekli olanlar her bir yıl için 4.827 TL tutarında daha fazla kıdem tazminatı almış olacaklardır. Memur ve memur emeklilerinin maaşları %11,54 oranında güncellenmiştir. Oysaki 6 aylık enflasyon farkı TÜİK enflasyonuna göre %15,75 olarak kesinleşmiştir. Bu durumda sadece memur ve emeklileri değil. Aynı zamanda tüm işçilerin kıdem tazminatı tavanı da %4,21 oranında enflasyonun altında kalmıştır.

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Kıdem tazminatına hak kazanmak için her şeyden önce bir işverene bağlı olarak iş kanunu kapsamında yer alan bir iş yerinde en az 1 yıl çalışmak gerekmektedir. Kıdem tazminatına hak kazanılan hâller ise kanunda sınırlı olarak sayılmıştır.

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İşçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılmaktadır.

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Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin ücretleri ne kadar yüksek olursa olsun aşağıda belirtilen tavanı aşmayacak şekilde ödenmektedir. Bu nedenle işçinin işten çıkış tarihi önem arz etmektedir.

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Örneğin 95 bin TL aylık maaş alan bir işçi bugün itibarıyla emeklilik veya yasada tazminat ödenmesini gerektiren bir nedenle işten ayrılmış veya işten çıkarılmış ise her bir yıllık çalışması için en fazla yaklaşık 46.655,43 TL kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

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"EMEKLİLİKTE OLDUĞU GİBİ KIDEM TAZMİNATINDA DA İŞTEN AYRILMA TARİHİ ÖNEMLİ"

2024/Aralık ayında ayrılmış olsa idi bu durumda 41.828 TL kıdem tazminatına hak kazanmış olacaktı. Böylece 2025 Ocak ayında emekli olan işçi aralık ayında emekli olan aynı maaşa sahip işçiye göre her bir yıllık çalışması için yaklaşık 4.827 TL’yi aşkın daha fazla tazminata hak kazanacaktır. Dolayısıyla emeklilikte olduğu gibi kıdem tazminatında da işten ayrılma tarihi önem taşımaktadır. Memur zamlarının enflasyonun altında %11,54 oranında belirlenmesi kıdem tazminatı tavanının da düşük olmasına neden olmuştur.

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Dolayısıyla memurların maaş artışlarında dikkate alınan toplu sözleşme sadece kamu çalışanlarını değil aynı zamanda özel sektör işçilerini de kıdem tazminatı tavanı açısından mağdur etmiştir"

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı kıdem tazminatı kıdem tazminatı tavanı
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