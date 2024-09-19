4 büyük bankadan '0' faizli kredi! Verilecek rakam 45 bin lirayı buluyor

Son dönemde faizsiz kredi kampanyaları, finans gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek adına cazip teklifler sunarken, özellikle '0' faizli kredi seçenekleri dikkat çekiyor. Bu kampanyalar sayesinde ihtiyaç sahipleri, ek maliyet ödemeden finansal destek alabiliyor. Eylül ayında güncellenen faizsiz kredi tutarları, 45 bin TL seviyesine kadar çıktı. Peki, faizsiz kredi imkânı sunan bankalar hangileri ve bu kredilere nasıl başvurulur?

EYLÜL AYINDA FAİZSİZ KREDİ TUTARLARI YENİLENDİ

Büyük bankalar, yeni müşteri kazanma stratejileri doğrultusunda sıfır faizli kredi kampanyalarını güncelledi. Faizsiz kredi seçenekleri, özellikle kısa vadeli finansman arayışında olanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, birçok banka 45 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkânı tanıyor.

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Faizsiz kredi kampanyalarından yararlanmak isteyenler, genellikle internet üzerinden başvuru yapabiliyor. Bankaların sunduğu online hizmetler sayesinde, yeni bir hesap açmak veya kredi kartı talep etmek oldukça kolay. Kredi başvurusunda bulunmak isteyenler, bankaların mobil uygulamalarını veya internet şubelerini kullanarak işlemlerini hızla tamamlayabiliyor.

2024 YILINDA FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Eylül ayı itibarıyla 4 büyük banka, faizsiz kredi kampanyalarını yenileyerek müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya başladı.

İŞTE O BANKALAR

QNB Finansbank: Yeni müşterilerine özel olarak 6 ay vadeli 20 bin TL kredi imkanı sunan banka, buna ek olarak 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans fırsatı da sağlıyor. Böylece toplamda 45 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği sunuyor.

Akbank: Eylül ayında başlattığı kampanya ile yeni müşterilerine 6 ay vadeli 20 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans imkanı tanıyor. Akbank da toplamda 45 bin TL'ye kadar faizsiz kredi sağlıyor.

Garanti BBVA: Faizsiz kredi kampanyası kapsamında, yeni müşterilerine 6 ay vadeli 20 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans seçenekleri sunuyor. Böylece Garanti BBVA da toplamda 45 bin TL faizsiz kredi imkanı sağlıyor.

İş Bankası: Yeni müşterilerine 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans ve bir ay boyunca sıfır faizli ek hesap ayrıcalığı sunarak dikkat çekiyor.

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