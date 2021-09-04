4 Eylül Cumartesi Altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım altın yükselişte!

Gram, çeyrek, yarım ve altının ONS fiyatı, 4 Eylül Cumartesi gününe yükselişle başladı. Gram altın 490 TL civarında hareket ederken, çeyrek ise 798 TL bandında işlemlerini sürdürüyor. Yarım altın ise bin 596 TL’den satılıyor. İşte 4 Eylül Cumartesi altın fiyatları…
485,47 Türk lirası
490,55 Türk lirası
780,61 Türk lirası
798,16 Türk lirası
1.556,33 Türk lirası
1.596,32 Türk lirası
3.199,00 Türk lirası
3.272,00 Türk lirası
3.122,43 Türk lirası
3.182,87 Türk lirası
487,88 Türk lirası
488,17 Türk lirası
1.827,47 Türk lirası
1.828,00 Türk lirası
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