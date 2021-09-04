4 Eylül Cumartesi Altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım altın yükselişte!

Gram, çeyrek, yarım ve altının ONS fiyatı, 4 Eylül Cumartesi gününe yükselişle başladı. Gram altın 490 TL civarında hareket ederken, çeyrek ise 798 TL bandında işlemlerini sürdürüyor. Yarım altın ise bin 596 TL’den satılıyor. İşte 4 Eylül Cumartesi altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

485,47 Türk lirası

490,55 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN FİYATI

780,61 Türk lirası

798,16 Türk lirası

YARIM ALTIN FİYATI

1.556,33 Türk lirası

1.596,32 Türk lirası

ATA ALTIN FİYATI

3.199,00 Türk lirası

3.272,00 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.122,43 Türk lirası

3.182,87 Türk lirası

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

487,88 Türk lirası

488,17 Türk lirası

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.827,47 Türk lirası

1.828,00 Türk lirası



