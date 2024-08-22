4 formül ile çalışma saatlerinde yeni dönem! Meslekler belli oldu: Kabine’de Erdoğan’ın önüne geliyor...

Kabine hafta sonu Ahlat’ta toplanacak, masada yeni dönemde Meclis’e gelecek yasal düzenlemeler var. Bu kapsamda hükümet ve AK Parti, Eylül ayında çalışmaları başlayacak olan İş Kanunu’nda değişiklik için mesai yapmaya hazırlanıyor. Çalışma hayatındaki düzenlemeler sadece esnek çalışmayı içermeyecek. Bunun yanında kısa çalışma ödeneğine ilişkin konular da masada olacak.

4 YENİ MODEL İLE ÇALIŞMA HAYATI DEĞİŞİYOR

Ekonomi’de yer alan habere göre, İş Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin 4 ayrı formül üzerinde çalışılacağı öğrenildi. Buna göre çalışmaların, ‘Uzaktan çalışma modeli, kısmi çalışma modeli, değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modeli” başlıkları üzerinden gidileceği vurgulandı.

MESLEK GRUPLARI ORTAYA ÇIKTI

Esnek çalışma modelinin çağın mesleklerine göre uyarlanacağı, her meslek grubunu kapsamayacağı ifade ediliyor. Burada İş Kanunu’nun günümüz şartlarına göre yeniden şekilleneceği belirtilirken, değişik formüllerin de değerlendirileceği dile getiriliyor.

Esnek çalışma modelinin örneğin bazı mühendislik dallarında, çağın mesleği haline gelen ve daha çok gençlerin alanı olan dijital alanların kullanıldığı meslek gruplarını kapsayacağı belirtiliyor.

GÜN DEĞİL SAAT KISALACAK

Yeni dönemde 5 gün olan çalışma gününün 4 güne indirilmesinin şimdilik uzak bir ihtimal olduğu ancak çalışma saatlerinin kısabileceği vurgulanıyor. Yapılacak değişiklikle temel amaçlardan birisi de gençlerin çalışma hayatına kazandırılarak, yurt dışına gitme gibi planlarının önüne geçilmesi.

Kaynaklar, İş Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, “Özellikle ‘yapay zeka’ konusunda başarılı gençlerin Türkiye’de istihdam edilmesi ve onlara iş alanlarının açılmasının sağlanması amaçlanıyor. Yeni çağın gençleri daha çok oturdukları yerden çalışmayı tercih ediyorlar. Gençleri çalışma hayatına kazandırmak” değerlendirmesinde bulunuyorlar.