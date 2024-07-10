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4 katına yakın talep gösterildi: Hazineden 1,75 milyar dolarlık tahvil ihracı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.07.2024 12:44
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Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2032 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 1,75 milyar dolar oldu. İhraca yaklaşık 170 yatırımcı, ihraç tutarının 4 katına yakın talep gösterdi.

4 katına yakın talep gösterildi: Hazineden 1,75 milyar dolarlık tahvil ihracı!

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2032 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 1,75 milyar dolar oldu. İhraç tutarının 4 katına yakın talep gösterildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılın dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden tahvil ihracı için BNP Paribas, Citi, JP Morgan ve Standard Chartered'e 9 Temmuz'da yetki verildi.

İHRAÇ SONUÇLANDI, 17 TEMMUZ'DA BAKANLIĞIN HESABINDA OLACAK

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç tutarı 1,75 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu meblağ 17 Temmuz 2024'te Bakanlığın hesaplarına girecek.

17 Temmuz 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı yüzde 7,300 oldu.

İhraca yaklaşık 170 yatırımcı, ihraç tutarının 4 katına yakın talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 39'u ABD, yüzde 39'u Birleşik Krallık, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6'sı Orta Doğu, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 3'ü Asya ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Söz konusu tahvil ihracıyla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 7 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.

(AA)

Express


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı ihraç dolar
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