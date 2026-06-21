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4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

Fiyatlardaki artış çocukların sosyal aktivitelerini de etkiledi. Sinema, yemek ve oyun alanından oluşan standart bir hafta sonu etkinliğinin maliyeti 1500 TL'ye yaklaşırken 4 kişilik bir ailenin bu aktivite için yapması gereken harcamanın 5 bin TL'yi bulduğuna dikkat çekildi.

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu
Hande Dağ

Maliyetlerdeki artış sadece mutfak harcaması ve kira giderleriyle sınırlı kalmazken çocukların sosyal hayatını da etkiledi. Önceleri orta gelirli bir aile için sıradan kabul edilen sinema, yemek ve oyun alanı gibi hafta sonu aktiviteleri, şimdi pek çok aile için özel günlerde yapılabilen harcamalara dönüştü. Uzmanların, çocukların sosyal hayata katılım maliyetinin son yıllarda hızla arttığına dikkat çektiği, ailelerin de bütçe nedeniyle dışarıda geçirilen zamanı azaltmak mecburiyetinde kaldığını söylediği aktarıldı.

4 kişilik aile için 5 bin TL yi buluyor: Özel gün harcaması oldu 1

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; 2026 itibarıyla bir çocuğun alışveriş merkezinde geçireceği yaklaşık 4 saatlik bir etkinliğin maliyeti bin TL'yi aştı. Öğrenci sinema bileti 200 - 300 TL'ye yükselirken küçük boy mısır ve içecek için yaklaşık 200 TL ödendiği, en uygun fiyatı fast food menüsü 250 TL'den başlarken oyun alanı ya da birkaç jetonluk eğlence için de ortalama 250 - 300 TL arasında harcama gerektiği vurgulandı.

4 kişilik aile için 5 bin TL yi buluyor: Özel gün harcaması oldu 2

4 KİŞİLİK BİR AİLE İÇİN 5 BİN TL'Yİ BULUYOR

Bir çocuğun sinema, yemek ve oyun alanından oluşan temel hafta sonu aktivitesinin maliyetinin 1000 TL ile 1500 TL arasında değiştiği, maliyetin aile bireylerinin de katılımıyla daha da yükseldiği kaydedildi. Buna göre; anne, baba ve iki çocuğun beraber sinemaya gidip yemek yemesi ve çocukların da oyun alanında vakit geçirmesiyle toplam harcamanın 3 bin TL ile 5 bin TL seviyesine geldiği belirtildi. Otopark ve ulaşım giderlerinin de eklenmesiyle standart bir hafta sonu etkinliğinin ciddi bir gider kalemine dönüştüğü aktarıldı.

Uzmanlar, çocukların sosyalleşme maliyetindeki artışa da dikkat çekti. Sinema, oyun alanı ve benzeri aktivitelerin yanı sıra spor kursları, yüzme eğitimleri, müzik dersleri ve robotik kodlama gibi gelişim odaklı etkinliklerin ücretlerinin de hızla yükseldiği, büyükşehirlerde çocukların düzenli katıldığı spor ya da sanat kursunun aylık maliyetinin birkaç 5 bin TL'yi bulduğu, yaz kampları ve özel eğitim programlarının da birçok aile için erişilmesi zor seviyelere çıktığı belirtildi. Söz konusu aktiviteler için ailelerin 10 bin TL'nin üstünü gözden çıkarması gerektiği aktarıldı.

4 kişilik aile için 5 bin TL yi buluyor: Özel gün harcaması oldu 3

"İLK ETAPTA ZORUNLU OLMAYAN GİDERLERİ KISMAYA BAŞLIYORLAR"

Son dönemdeki bu durumun, aile bütçelerinin yanı sıra çocukların gündelik hayat alışkanlıklarını da etkilediğini kaydeden Sosyolog Dr. Ayşe Demir'in "Aileler harcamalarını yeniden önceliklendirirken ilk etapta zorunlu olmayan giderleri kısmaya başlıyor. Sinema, tiyatro, oyun alanları ve çeşitli sosyal aktiviteler de bu kalemler arasında yer alıyor. Ancak bu durumun etkisi yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyolojik sonuçlar da doğuruyor" dediği kaydedildi.

"ESKİDEN DAHA SIK YAPILAN HAFTA SONU ETKİNLİKLERİ ARTIK ÖZEL GÜNLERE ERTELENİYOR"

Çocukların akranlarıyla sosyalleştiği alanların azaldığına dikkat çeken Demir'in "Eskiden daha sık yapılan hafta sonu etkinlikleri artık özel günlere erteleniyor. Bunun sonucunda çocuklar kamusal ve sosyal alanlardan çekilirken, ev içerisinde dijital ekranlarla daha fazla vakit geçirmeye başlıyor. Dijital araçlar kısa vadede bir alternatif gibi görünse de yüz yüze iletişimin, ortak deneyimlerin ve fiziksel aktivitenin yerini tam olarak dolduramıyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Oyun sinema aktivite çocuk
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