Yatırımcının ilgisi artıyor: 'Sadece değer kazanacak beklentisiyle hareket etmemeli'

Gayrimenkulde son dönemde arsa ve arazi yatırımlarına talepte belirgin artış yaşandığı aktarıldı. Büyükşehirlerin gelişim akslarında ve altyapı projelerinin yoğunlaştığı bölgelerde imarlı arsa arayışı hız kazanırken uzmanlardan artan taleple beraber doğru lokasyon ve hukuki analizin önemine dair uyarı geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; gayrimenkul piyasasında son ayların en dikkat çekici trendi; arsa ve arazide yaşanan hareketlilik. Yatırımcıların büyük kentlerin çeperlerinde genişleyen yeni gelişim koridorlarını radarına aldığı belirtilirken ulaşım ağlarının yaygınlaşması, yeni metro hatları, çevre yolları ve planlanan mega altyapı projelerinin, bölgedeki toprak değerlerinin doğrudan destekleyen ana faktörler olarak öne çıktığı aktarıldı. Şehrin büyüme yönündeki imarlı ve gelişime açık parsellerde işlem hacminin arttığı, arsa pazarının sektörün en dinamik alanlarından biri haline geldiği kaydedildi.

"YATIRIMCILAR SADECE BÖLGENİN GELECEKTE DEĞER KAZANACAĞI BEKLENTİSİYLE HAREKET ETMEMELİ"

Emlak Uzmanı Mustafa Özelmacıklı'nın "Konut fiyatlarının yüksek seyretmesi ve faizlerde gevşeme beklentisi, yatırımcıların arsa ve araziye olan ilgisini artırıyor. Bugün arsa ve arazi satışları, bütün gayrimenkul satışları içinde yaklaşık yüzde 40’lık paya ulaşıyor. Ancak yatırımcılar sadece bölgenin gelecekte değer kazanacağı beklentisiyle hareket etmemeli. Ulaşım projeleri, altyapı yatırımları, kamu yatırımları ve bölgenin gelişme potansiyeli birlikte değerlendirilmeli. Satın alma öncesinde tapudaki niteliği, malik ve hisse bilgileri ile ipotek veya şerh gibi hukuki durumlar mutlaka kontrol edilmeli. Belediyeden güncel imar durumu ve plan notları alınmalı; parselin yol bağlantısı, elektrik, su ve kanalizasyon altyapısı, zemin yapısı ile afet riski yerinde incelenmeli. Özellikle hisseli tapulu, tarım vasfındaki veya ‘yakında imara açılacak’ vaadiyle pazarlanan taşınmazlarda yalnızca sözlü beyanlara güvenilmemeli; resmî belgeler görülmeden ve uzman desteği alınmadan yatırım kararı verilmemeli" dediği aktarıldı.

YATIRIMCI NEDEN ARSAYA YÖNELİYOR?

Arsa pazarındaki bu hareketliliğin arkasında şehrin büyüme dinamiklerinin yattığı belirtilirken megakentlerin dışa doğru genişlemesiyle beraber yeni ulaşım koridorları, otoyol bağlantıları ve metro hatlarının geçtiği güzergahların doğrudan prim potansiyeli yüksek alanlara dönüştüğü vurgulandı. Yatırımcıların, bütçelerine uygun ölçekte parsel bulabilme esnekliği ve altyapı projeleriyle beraber değerini kısa sürede katlayan lokasyonlarda yer alma düşüncesiyle arsa piyasasına ilgisini canlı tuttuğu aktarıldı.

Piyasada değer artışıyla öne çıkan alanların başında sanayi, lojistik ve üretim merkezlerine yakın konumda bulunan arazilerin geldiği belirtilirken elektrik, su ve yol gibi temel altyapısı hazırlanmış veya kısa vadeli yatırım planlarına dâhil edilmiş parsellerin talep görmeye devam ettiği aktarıldı. Merkezdeki kentsel dönüşüm süreçleriyle beraber kabuk değiştiren ve gelişme çeperinde kalan yakın çevre lokasyonlarının da arsa yatırımları için cazibe merkezi olma özelliğini koruduğu kaydedildi.