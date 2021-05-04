4 Mayıs Altın fiyatları | Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları son zamanlarda Dolar kurunun da etkisiyle hareketli günler geçiriyor. Ons altın fiyatı, 4 Mayıs itibariyle $1.788,96’dan işlem görüyor. Çeyrek altın, haftanın ilk gününde kapanışı 780 bandında yaparken, bu sabaha kapanış seviyesinde başladı. Yarım altın ise dün kapanışı 1,560 seviyelerinde yaptı. Peki 4 Mayıs itibariyle, gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Güne 475,90 ile başlayan Gram Altın, %0,10 azalışla 475,04 TL’den işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Güne 780,77 ile başlayan Çeyrek Altın, 4 Mayıs itibarıyla %0,14 artışla 781,17'dan işlem görüyor.
YARIM ALTIN FİYATI
Güne 1.561,54 ile başlayan Yarım Altın, 4 Mayıs itibarıyla %0,14 azalışla 1.557,96'dan işlem görüyor.
TAM ALTIN FİYATI
Güne 3.091,58 ile başlayan Tam Altın, 4 Mayıs itibarıyla %0,02 artışla 3.089,44'dan işlem görüyor. Tam Altın, dün günü 3.088,84 seviyesinde kapattı.
ZİYNET ALTIN FİYATI
4 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.065,63 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.006,32 TL.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Güne 3.179,70 ile başlayan Cumhuriyet Altını, 4 Mayıs itibarıyla %0,08 azalışla 3.174,34'dan işlem görüyor.
ATA ALTINI FİYATI
Güne 3.179,70 ile başlayan Ata Altın, 4 Mayıs itibarıyla %0,08 azalışla 3.174,34'dan işlem görüyor. Ata Altın, dün günü 3.176,88 seviyesinde kapattı.
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