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  4. 4 Mayıs Altın fiyatları | Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum

4 Mayıs Altın fiyatları | Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum

04.05.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son günlerde yatay bir seyirde ilerliyor. Yatırım yapanların ve takı olarak altın almak isteyen vatandaşların merak ettiği altın fiyatları, bugün güne nasıl başladı? Dolar kurundan oldukça etkilenen altın fiyatları, dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından hafif bir yükselişe geçtikten sonra, altın tekrar geriledi. Gram altın fiyatı dün kapanışta 475,61 seviyesindeyken, 4 Mayıs sabahı da kapanış seviyesini korudu.

Altın fiyatları son zamanlarda Dolar kurunun da etkisiyle hareketli günler geçiriyor. Ons altın fiyatı, 4 Mayıs itibariyle $1.788,96’dan işlem görüyor. Çeyrek altın, haftanın ilk gününde kapanışı 780 bandında yaparken, bu sabaha kapanış seviyesinde başladı. Yarım altın ise dün kapanışı 1,560 seviyelerinde yaptı. Peki 4 Mayıs itibariyle, gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
Güne 475,90 ile başlayan Gram Altın, %0,10 azalışla 475,04 TL’den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Güne 780,77 ile başlayan Çeyrek Altın, 4 Mayıs itibarıyla %0,14 artışla 781,17'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
Güne 1.561,54 ile başlayan Yarım Altın, 4 Mayıs itibarıyla %0,14 azalışla 1.557,96'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
Güne 3.091,58 ile başlayan Tam Altın, 4 Mayıs itibarıyla %0,02 artışla 3.089,44'dan işlem görüyor. Tam Altın, dün günü 3.088,84 seviyesinde kapattı.

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
4 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.065,63 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.006,32 TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Güne 3.179,70 ile başlayan Cumhuriyet Altını, 4 Mayıs itibarıyla %0,08 azalışla 3.174,34'dan işlem görüyor.

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
Güne 3.179,70 ile başlayan Ata Altın, 4 Mayıs itibarıyla %0,08 azalışla 3.174,34'dan işlem görüyor. Ata Altın, dün günü 3.176,88 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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