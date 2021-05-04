4 Mayıs Altın fiyatları | Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları son zamanlarda Dolar kurunun da etkisiyle hareketli günler geçiriyor. Ons altın fiyatı, 4 Mayıs itibariyle $1.788,96’dan işlem görüyor. Çeyrek altın, haftanın ilk gününde kapanışı 780 bandında yaparken, bu sabaha kapanış seviyesinde başladı. Yarım altın ise dün kapanışı 1,560 seviyelerinde yaptı. Peki 4 Mayıs itibariyle, gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...