4 milyon emekliye 1.969 liralık zam farkı ödemesi yapılacak! Hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Tarih belli oluyor 4 milyon emeklinin beklediği 1.969 TL'lik ödeme için tarih belli oldu. Meclis’ten geçen düzenleme artık son aşamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ödemeler hesaplara yatacak.

3 Ocak’ta açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli maaş zamları netleşmişti. 2024’ün ikinci yarısındaki enflasyon oranlarına göre memurlar %11,54, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise %15,75 zam aldı.

ZAM FARKI ÖDEMESİ İÇİN BİR ADIM DAHA ATILMASI GEREKİYOR

En düşük emekli maaşıyla ilgilide yeni bir düzenlemeye gidildi. 12.500 TL olan en düşük maaş yüzde 15,75 zamla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Söz konusu düzenleme Meclis'ten geçerek yasalaştı. Ancak emeklilerin zam farkını alabilmesi için bir adım daha gerekiyor.

EMEKLİLER OCAK AYINDA ZAMSIZ MAAŞ ALDI

Bilindiği üzere kök maaşı düşük olanlar, en düşük maaş olarak belirlenen rakama tamamlanıyor. Devlet aradaki fark devlet desteği ile ödeniyor. En düşük maaşın 14.469 TL'ye yükseltilmesi yasal düzenleme olduğu için en düşük maaşı alan emekliler Ocak 2025 maaşını 12.500 TL olarak aldı.

ZAM FARKI EMEKLİNİN HESAPLARINA NE ZAMAN YATACAK?

1.969 liralık farkın da hesaplara yatması için sadece bir adım kaldı. Düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylaması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Yaklaşık 4 milyon emeklinin zam farkının şubat ayının ilk haftasında yatırılacağı belirtiliyor.

(Türkiye Gazetesi)