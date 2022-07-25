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4 milyon hane yararlanacak! 7 bin 200 lira destek! Kapsam genişletildi

25.07.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Aile Destek Programından kapsam genişledi. 4 milyon aileye 12 ay boyunca toplamda 15 milyar liralık Aile Destek Programında ödemeler cuma günü başlıyor. Türkiye Aile Destek Programına başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte Türkiye Aile Destek Programı ile ilgili ayrıntılar...

4 milyon hane yararlanacak! 7 bin 200 lira destek! Kapsam genişletildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 4 milyon aileye 12 ay boyunca toplamda 15 milyar liralık Aile Destek Programı'nın ödemeleri 29 Temmuz Cuma günü başlıyor. Hanelerin gelir düzeyine göre Aile Destek Programı ödemeleri hane başına 450-600 lira arasında ödenecek. Türkiye Aile Destek Programına başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte Türkiye Aile Destek Programı ile ilgili ayrıntılar...

'TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI'NDA KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Elektrikten doğalgaza, eğitimden sağlığa ve doğum yardımına kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 50'ye yakın düzenli yardım programına eklenen Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamı genişletildi. Yeni Asır'da yer alan haber'e göre, mevcut sosyal yardım yararlanıcıları yoksulluğun yanında başkaca dezavantajları da olan gruplardı. Bu paketle ekstra bir dezavantaja gerek kalmaksızın sosyoekonomik düzeyi belirlenin altında olan vatandaşlara da sosyal yardım desteği sağlanacak. 4 milyon haneye 15 milyarlık destekten çalışan ve emeklilerin de faydalanma imkânı sağlandı. Destek programı için genel şartları taşıyan emekli ve çalışanlar da başvuru yapacak.

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İLK ÖDEMELER 29 TEMMUZ CUMA GÜNÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyarlık Türkiye aile destek projesi kapsamında hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yatırılmaya başlanacak. Hanelerin gelir durumuna göre aylık 450,550 ve 600 lira arasında destek verilecek. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Destekler 12 ay boyunca düzenli olarak sağlanacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir. Program ilk açıklandığında net asgari ücret 4 bin 253 lira olduğundan kişi başı gelir şartı 1.417 liraydı.

Asgari ücretteki artış bu yardımı almayı da kolaylaştırdı. Gelir hesabında hanedeki tüm bireylerin maaş, ücret, yevmiye gibi gelirleri ile düzenli sosyal yardım gelirleri hesaplamaya dahil ediliyor.

Ev arsa gibi gayrimenkullerde rayiç bedel 240’a, binek araba, kamyon gibi motorlu araçlarda rayiç bedel 120’ye bölünerek aylık hane gelirine katkısı bulunuyor. Yani gelir tespitinde tüm unsurlar değerlendiriliyor.

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cumhurbaşkanı recep tayip erdoğan
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