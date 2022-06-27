4 milyon hane yararlanacak, 7 bin 200 lira destek! Türkiye Aile Destek Programına başvurular başladı (Türkiye Aile Destek Programı başvuruları nereden ve nasıl yapılıyor)

Son dakika: Yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasının hedeflendiği 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları bugün başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı' ile ilgili olarak aylık 450, 550, 600 lira şeklinde 3 ayrı ödeme yapılacağını, yapılan yardımın yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişeceğini aktardı. Türkiye Aile Destek Programına başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte Türkiye Aile Destek Programı ile ilgili ayrıntılar...

"HANELERİN GELİR DURUMLARINA GÖRE BELLİ BİR TAKIM ŞARTLAR VAR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı canlı yayında programında 'Türkiye Aile Destek Programı' ile ilgili "Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız" demişti.

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

'TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI'NA BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Milyonlarca kişinin yararlanacağı 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları bugün başladı. Başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını açıklayan Bakan Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına, onu da bilmemeleri halinde Bakanlığın herhangi bir kurumuna veya kuruluşuna gittiklerinde nereye, nasıl başvuru yapmaları gerektiği konusunda yönlendirileceklerini kaydetmişti.

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" açıklamalarıyla duyuru yapmıştı.

