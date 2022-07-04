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  4. 4 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 4 Temmuz 2022 Pazartesi

4 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 4 Temmuz 2022 Pazartesi

04.07.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri düğün sezonunun gelmesi sebebiyle 4 Temmuz Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde. İşte 4 Temmuz 2022 Pazartesi altın bilezik fiyatları...

4 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 4 Temmuz 2022 Pazartesi

4 Temmuz Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yeşil yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 4 Temmuz 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

4 TEMMUZ'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

4 Temmuz Pazartesi günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 894,86 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 4 Temmuz 2022 itibariyle 890,67 TL alış ve 903,52 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 708,05 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 711,24 TL alış ve 711,50 TL satış fiyatına sahip.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 4 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 4 Temmuz 2022 PazartesiALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 4 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 4 Temmuz 2022 Pazartesi

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 644,07'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,80 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 537,96 TL alış ve 649,25 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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