4 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 4 Temmuz 2022 Pazartesi

4 Temmuz Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yeşil yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 4 Temmuz 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

4 TEMMUZ'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

4 Temmuz Pazartesi günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 894,86 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 4 Temmuz 2022 itibariyle 890,67 TL alış ve 903,52 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 708,05 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 711,24 TL alış ve 711,50 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 644,07'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,80 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 537,96 TL alış ve 649,25 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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