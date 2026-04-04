4 yeni rota! Marmara deprem riskine karşı 4 yeni sanayi koridoru geliyor

Deprem gerçeğine karşı çalışmalarını sürdüren hükümet, olası Marmara depremi riskine karşı; üretimin aksamaması için yatırımları Anadolu'ya kaydırıyor. Samsun-Mersin’den Trabzon-Şırnak’a uzanan koridorlarla dengeli sanayi dağılımı hedeflenirken, taşınan yatırımlara teşvik ve yeni istihdam imkânları sağlanacak.

Devrim Karadağ

Marmara Bölgesi’nde muhtemel bir afetin Türkiye’nin üretim ve lojistik kapasitesine zarar vermemesi için sanayi yatırımlarının düşük deprem riski taşıyan bölgelere yönlendirilmesine ilişkin çalışmalara hız verildi.

SAMSUN-MERSİN HATTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, milletvekillerinin yazılı soru önergelerine verdiği cevapta, Türkiye’nin sanayi gelişimini uzun vadeli, planlı ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtmak amacıyla Sanayi Alanları Master Planı hazırlandığını hatırlattı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; plan kapsamında sanayinin belirli bölgelerde yoğunlaşmasının önüne geçilmesi ve ülke genelinde dengeli bir sanayi dağılımının sağlanmasının hedeflendiğini ifade eden Kacır, "Çalışmanın ilk fazında Samsun-Mersin hattı özelinde kapsamlı mekansal analizler gerçekleştirilmiş olup, ilerleyen fazlarda ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizi de kapsayacak yeni sanayi gelişim koridorlarının oluşturulması planlanmaktadır." dedi.

MARMARA’NIN YÜKÜ HAFİFLİYOR: 4 YENİ ROTA BELİRLENDİ

Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşmış sanayi yatırımlarını tüm ülkeye yayacak olan Mega Endüstri Bölgelerinin kurulacağı 4 yeni sanayi koridoru belirlendiğini kaydeden Kacır, bu kapsamda; Samsun-Mersin, Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak hatlarının kademeli olarak devreye alınmasının planlandığını bildirdi.

Kacır, Mersin-Şırnak sanayi koridorunda petrokimya, enerji, kimya, makine, savunma sanayi, gıda işleme ve tekstil sektörlerinin ön plana çıkacağını belirterek, "Koridorun aynı zamanda Suriye ile tarım ve doğal taş ürünleri, hurda metal ve demirin işlenmesi, yapı malzemeleri, mobilya, enerji altyapı bileşenleri, çimento, seramik, inşaat çeliği ve tekstil alanlarında ekonomik iş birliğini güçlendirmesi beklenmektedir." diye konuştu.

BÖLGEDE 51 OSB VAR

Güneydoğu Anadolu’da OSB sayısının 30’a ulaştığını, Doğu Anadolu’da ise 21 OSB bulunduğunu hatırlatan Kacır, "Güneydoğu’daki OSB’lerde 423 bin kişi çalışmakta olup tüm parsellerin faaliyete geçmesiyle istihdamın 520 bine çıkması beklenmektedir. Bölgede devam eden 21 OSB projesi kapsamında OSB’lere bugüne kadar 2026 fiyatlarıyla toplamda 33 milyar TL tutarında kredi verilmiştir. 2002 yılında 5 bin 399 hektar olan toplam OSB alanı ise 19 bin 476 hektara yükselmiştir. Benzer şekilde, Doğu Anadolu’da OSB’lerde 67 bin kişi çalışmakta olup, tüm parsellerdeki yatırımların tamamlanmasıyla istihdamın 120 bin kişiye ulaşması öngörülmektedir. Bölgede devam eden 15 OSB projesine 2026 fiyatlarıyla 3 milyar TL, Doğu Anadolu’daki tüm OSB’lere bugüne kadar 2026 fiyatlarıyla toplam 20,5 milyar TL kredi verilmiştir. Planlı sanayi alanı büyüklüğü 2 bin 719 hektardan 6 bin 400 hektara çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

afyon niye yok konya varda,Antep Urfa Maraş Malatya Diyarbakır Adıyaman deprem bölgesi olmalarına rağmen varda burada amaç akp nin oy alamadığı yerleri koreltme çalışması
Zafer Partisi projesini bire bir almışlar :) Ümit hoca 2 sene önce bu projeyi detaylarıyla anlarmıştı.
fikir güzel gerçekleştirilmesi zor Türkiye devleti yıllarca doğu ve güneydoğu kalkındırma için çok büyük teşvikler verdi ancak o teşviki alan vatandaş oraya yatırım yapmak yerine parayı gelip batıda bir otel alarak veya evler alarak zenginleşme yoluna gitti bunun planlamasının çok önceden yapılıp İstanbul’un yoğun bir sanayileşmemesine merkezi yapılması ysnlıştı.
