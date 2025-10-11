4 yıl önce 842 TL tutuyordu! Aynı sepetin bugünkü fiyatı ortaya çıktı

Gıda fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Özellikle birkaç yıl önceki fiyatlarla kıyaslandığında yıllar içinde yaşanan değişimin dikkat çekici boyutta olduğu gözler önüne seriliyor. Peki, 4 yıl önce ortalama 842 TL'ye dolan bir alışveriş sepeti için bugün ne kadar ödemek gerekiyor? İşte detaylar...

Sözcü'nün haberine göre; 2021'in Mart ayında 25 üründen oluşan bir alışveriş sepetinin fiyatları bugünle kıyaslandı. Sepetin 4 yılda 8.7 kat zamlandığı belirtildi. Aynı sürede asgari ücretin ise 6 kat zamlandığı aktarıldı.

2021'in Mart ayında çekilmiş fiyat etiketi fotoğrafları ile bugün çekilen fotoğraflar karşılaştırılırken 25 üründen oluşan bir alışveriş sepetinin, asgari ücretin 3.577 TL olduğu 2021’de, 842.04 TL tuttuğu aktarıldı. Asgari ücretli bir çalışanın 2021’de bu sepeti 4.2 kere satın alabildiği kaydedildi.

EN YÜKSEK ZAM ONDA! YÜZDE 1.552

Bugün aynı sepetin yüzde 878 zamlı şekilde 8.237 TL’ye alınabildiği belirtildi. Bugün asgari ücretlinin ise aynı sepeti 2.6 kere doldurabildiği aktarıldı.

Sepetteki ürünlerin içerisinde en yüksek zammın yüzde 1.552 ile dana bonfilede olduğu görüldü. 2021’de 122.95 liraya satılan bir kilogram dana bonfilenin bugün 1.999 TL’ye satıldığı kaydedilirken ayrıca 2021’de 2.25 TL’ye satılan bisküvinin, bugün yüzde 1.211 zamla 29.50 TL’ye, 6.45 TL’ye satılan Türk Kahvesinin, yüzde 1.193 zamla 83.45 TL’ye, 12.90 TL’ye satılan 1 kilogram nohudun yüzde 946.12 zamla 134.95 TL’ye satıldığı kaydedildi.