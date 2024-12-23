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40 yıllık meyve suyu markası Aroma bitti, sebebi kardeş kavgası çıktı! Duruk ailesi fena karışmış... İşte konkordatonun nedeni

23.12.2024 10:50
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40 yıllık meyve suyu markası Aroma şok bir kararla konkordato ilan etti. Aroma'nın aldığı bu karar ekonomi dünyasında büyük ses getirirken; 1986 yılında kurulan meyve suyu devinin konkordato ilan etmesinin ardından kardeş kavgası çıktı. İddialara göre emlak zengini olan ve onlarca mal varlığı bulunan Duruk ailesindeki kardeşler arasındaki inatlaşma; sonları oldu.

40 yıllık meyve suyu markası Aroma bitti, sebebi kardeş kavgası çıktı! Duruk ailesi fena karışmış... İşte konkordatonun nedeni

Meyve suyu markası Aroma'nın konkordato ilan etmesi ekonomi dünyasında adeta şok etkisi yarattı. 1986 yılında Bursa'da kurulan dev markanın konkordato ilan etmesinin sebebi merak konusu oldu. Henüz daha eylül ayında şirket tarafından yüzde 80 büyüme hedefi olarak açıklanırken; ne olduğu ve bir anda her şeyin tersine döndüğüyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

SEBEBİ KARDEŞ KAVGASI ÇIKTI

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla, Aroma’nın konkordato ilan etmesinin ardından ‘kardeş kavgası’ çıktığını yazdı.

Türkiye’nin en büyük içecek gruplarından biri olan Aroma’nın yılda 125 bin tonlu üretimi mevcut. İş insanı Ömer Duruk tarafından kurulan Aroma’nın başında uzun yıllar Ali Metin Duruk bulunuyordu. Büyük ağabey 2022 yılında vefat edince Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Atom Duruk getirildi. Ortanca ağabey ile en küçük kardeş Mehmet Duruk arasında şirketin geleceğine yönelik tartışmalar baş gösterdi.

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KARDEŞLER ARASINDAKİ İNATLAŞMA, SONUNU GETİRDİ

Emlak zengini olan ve onlarca mal varlığı bulunan Duruk ailesinde, kardeşler arasında yaşanan tartışmalardan biri de kardeş Mehmet Duruk'un fabrikanın başka yere taşınması ve yeni alanlara girmesiyle başladı. Ağabey Duruk ise bu fikre soğuk bakıyordu.

Habere göre, bu tartışmalar şirketin konkordato sürecini getirdi.

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EYLÜL AYINDA BÜYÜME HEDEFİNİ YÜZDE 80 AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Eylül 2024’te medyada konuşan Aroma Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Dolun, büyüme hedeflerini yüzde 80 olarak açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Meyve suyu Konkordato Aroma
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