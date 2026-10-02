BDDK duyurdu: 40 bin TL altında telefonlar için tüketici kredisi müjdesi: Taksit miktarı açıklandı

Tüketicileri ilgilendiren yeni ekonomik kararlar BDDK tarafından duyuruldu. Cep telefonu almak için tüketici kredisi kulanmak isteyenler için tüketici kredisi müjdesi resmen açıklandı.

CEP TELEFONU ALIMLARINDA VADELER VE LİMİT DEĞİŞTİ

Karar, Kurul Başkanlığının 30 Eylül 2026 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 30 Eylül 2026 tarih ve E-24049440-045.01-204578 sayılı yazı ile eklerinin incelenmesinin ardından alındı.



Düzenleme, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası kapsamında gerçekleştirildi.

40 BİN LİRAYA KADAR OLAN TELEFONLARDA VADE 12 AY

Kararla birlikte cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde, fiyatı 40 bin Türk lirası ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay olarak belirlendi.

CEP TELEFONLARI ALIMINDA ÖNCEKİ UYGULAMA NASILDI?

BDDK’nın 5 Aralık 2024 tarihli kararıyla cep telefonu alımlarında kredi vadesi, fiyatı 20 bin TL ve altında olan telefonlar için 12 ay, 20 bin TL üzerindeki telefonlar için ise 3 ay olarak uygulanıyordu. Yenilenmiş cep telefonlarında ise 25 bin TL ve altında olanlar için 12 ay, bu tutarın üzerindeki ürünler için 3 ay vade sınırı bulunuyordu.