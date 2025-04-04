400 milyon dolarlık arsa için kolları sıvadılar! Ankara'nın kıymetli semtinde arazi davası: Büyükşehir ve Hazine davalık oldu...

Ankara kentsel dönüşüm projeleri ile şehrin kıymetli bölgelerinden biri olan Dikmen Vadisi arazi tartışmaları ile gündem oldu. 400 milyon dolar değerinde 87 bin 422 metrekarelik arazi geçmişte Akkız Aydoğan’a ait olduğu ancak 1987-1990 yılları arasında hazine adına tescil edildiği belirtiliyor.

Ekol TV'den Ozan Barış Erim'in haberine göre Aydoğan'ın mirasçıları, arazinin haksız şekilde devredildiğini öne sürerek belediye ve hazineye dava açtı. Hazine tarafından 2012 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen arazi için Aydoğan mirasçıları mahkemenin yolunu tuttu. Davacıların avukatları, taşınmazların uzun yıllar aile tarafından tarım ve hayvancılık amaçlı kullanıldığını ve tapu kayıtlarının da bulunduğunu belirtiyor.

Davacılar arazi ile ilgili tescil işlemlerinde herhangi bir bildirimde bulunulmadığının altını çizerken avukatlar ise kök tapunun mevcut olduğunu ve taşınmazın asıl sahiplerine ait olduğunun altını çiziyor.

BELEDİYE VE BAKANLIK KARŞI KARŞIYA

Büyükşehir Belediyesi ve ilgili bakanlık yetkilileri, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, hukuk mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.