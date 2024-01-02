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  4. 400 yıldır aralıksız yapılıyor! Kilosu 500 TL.. 6 ay toprak altında kalması şart

400 yıldır aralıksız yapılıyor! Kilosu 500 TL.. 6 ay toprak altında kalması şart

02.01.2024 09:55 | Son Güncelleme:
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Çanakkale'de 400 yıldır yaşatılan gelenek hem damaklara hitap ediyor hem de hane bütçesine destek veriyor. Ayvacık'ın Şap köyünde yapılan Tepme peyniri 6 ayı toprak üstünde 6 ayı toprak altında olmak üzere 1 yılda hazırlanıyor. Her yıl sayılı yapılabilen peynirin kilosu ise 500 lira...

400 yıldır aralıksız yapılıyor! Kilosu 500 TL.. 6 ay toprak altında kalması şart

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Şap köyde 400 yıllık tepme peyniri geleneği sürüyor. Tepme peyniri, hazırlanış süreci ve toprak altında kalmasıyla 1 yılda olgunlaşıyor. Kilosu ise 500 liradan satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
peynir Çanakkale
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