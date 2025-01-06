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'41 çeşit maliyet girdisi var' diyerek açıkladı! İzmir'de ekmeğe yüzde 25 zam geldi

06.01.2025 14:59
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İzmir'de ekmeğe zam geldi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonunun aldığı kararın ardından 20 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi. Yeni fiyat ise yarın itibarıyla geçerli olacak.

'41 çeşit maliyet girdisi var' diyerek açıkladı! İzmir'de ekmeğe yüzde 25 zam geldi

Yeni yılla beraber şehirlerde ekmek fiyatlarında değişiklik yapılmaya başlandı. Buna göre, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonunun aldığı kararın ardından 20 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12,5 TL oldu.

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İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, artan maliyetler nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Sırtı, zam ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

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"Ekmeğin girdisi denilince akla sadece un, maya gelmesin. Akaryakıt, kiralarımız, yanımızda çalıştırdığımız insanların ücretleri, SGK primleri gibi yan giderlerle birlikte ekmeğin 41 çeşit maliyet girdisi var. Girdilerimizde ortalama artış yüzde 50 oranında. Buna rağmen İzmir'deki toplumsal konsensüsü desteklemek adına, ekonomik güçlükler yaşayan insanlarımızı düşünerek yüzde 25 oranında fiyat artışı yaptık. Biz mümkün olduğunca ekmekte fiyat artışından kaçındık ancak gelinen noktada ekmek girdilerindeki tutulamaz artışı bir nebze olsun ekmek fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldık. Ekmek fiyatını belirlerken ince eleyip sık dokuyor, İzmir Ticaret Odası, EBSO, İzmir Ticaret Borsası temsilcileriyle ortak hareket ediyoruz"

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DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
İzmir ekmek
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