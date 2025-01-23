41 yeni ürün sakıncalı listeye girdi! İçinde çok bilinen marka da var: Peynir, sucuk, kıyma, kaşar, tereyağı...

Yüksek fiyatlar zaten vatandaşın canını sıkarken bir de parasını vererek aldığı üründe tağşiş olması insanları zor durumda bırakıyor. Neredeyse her gün yediğimiz birçok ana üründe yine uygunsuz maddeler tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığının sayfasında yer alan listede fırsatçıların yine vatandaşa neler yedirdiği gözler önüne serildi.

41 YENİ ÜRÜN

Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 22 Ocak itibarıyla 41 ürün daha girdi. Sakıncalı ürünler arasında bu kez peynir, sucuk, tereyağı, zeytinyağı, kaşar, kıyma ve bazı baharatlar yer aldı. Liste birçok ildeki vatandaşın sağlıyla nasıl oynandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Listede tam 41 ürün yer aldı.

ARİFOĞLU YİNE LİSTEDE

Daha önceki listede yer alan Arifoğlu baharat yine listede yer aldı. Bu kez acı kırmızı pul biberle listeye giren ünlü firmanın üründe domates tespit edildi.

ÖZELLİKLE KAHVALTILIKLARA DİKKAT

Bunun yanında başka markaların da özellikle kahvaltılık ürünleri bu kez listede kendine geniş yer buldu.

Gıda güvenliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, gıda güvenliği konusunda endişeliyim. Hayır, bu ürünlerin güvenli olduğuna inanıyorum. Bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyaç var. Ürünleri kullanmaya devam edeceğim.

İşte gündem olan o liste;