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410 milyon dolar gelir! Dünyanın her yerine gönderiliyor... İhracat öncesi sıkı inceleme

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
20.01.2025 10:50
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Malatya’nın coğrafi işaretli kuru kayısısı ihracat öncesi titiz bir analiz sürecinin ardından dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Malatya’da, 2024 yılı itibarıyla 76 bin 926 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi ve 410 milyon 891 bin dolar gelir elde edildi. Kalite yönetim uzmanı Büşra Özbaş Çerdik, ihracata hazırlanan her gıda ürününün başta pestisit analizi olmak üzere bir dizi incelemeye tabi tutulduğunu belirtti.

410 milyon dolar gelir! Dünyanın her yerine gönderiliyor... İhracat öncesi sıkı inceleme

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin gerçekleştirildiği Malatya’da, 2024 yılı itibarıyla 76 bin 926 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilirken, 410 milyon 891 bin dolar gelir elde edildi. Malatya’da, ihracattaki liderliğini sürdürerek kent ekonomisinin belkemiği durumunda olan kuru kayısı titiz bir analiz sürecinin ardından ise dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

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"BAŞTA PESTİSİT ANALİZİ OLMAK ÜZERE BİR DİZİ İNCELEME"

Kayısının hem naturel hem de kuru şekliyle Malatya'daki bir laboratuvarda yapılan detaylı bir analizin ardından tüketiciye ulaştırıldığını belirten kalite yönetim uzmanı Büşra Özbaş Çerdik, ihracata hazırlanan her gıda ürününün başta pestisit analizi olmak üzere bir dizi incelemeye tabi tutulduğunu söyledi.

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Çerdik, Malatya’nın en önemli ihracat ürünü olan kuru kayısının kapsamlı bir analize tabi tutulmasının ardından tüketiciye ulaştırıldığına vurgu yaptı. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
kayısı Malatya İhracat kuru kayısı
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