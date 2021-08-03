4242 TL ödeniyor! Şartlar belli oldu: İşsize 2 maaş birden

Koronavirüs salgını hem işverenleri hem de işçileri olumsuz anlamda etkiledi. Dükkan kapatmak zorunda kalan pek çok kişi olduğu gibi işçileri içten çıkaranlar da oldu. Kendi isteği dışında işten çıkarılanlar, şartları sağladığında işsizlik maaşı alabiliyor. Şimdi, başvuru koşullarını sağlayanlar bunun yanında bir maaş daha alarak 4242 TL’ye kadar ödeme alabiliyor. Başvuru şartlarını ve detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

İŞTEN ÇIKARILANLARA 2 MAAŞ BİRDEN

İş yerinden kendi isteği dışında çıkarılanlara 2 bin 840 TL’ye kadar işsizlik maaş veriliyor. İkinci maaş ise mesleki eğitim programlarına katılanlara aylık olarak ödeniyor. Bu rakam ise 1412 TL’yi buluyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı almak için ilk şart istifa etmemeniz gerekiyor. Ayrıca son 3 yılda en az 600 gün prim ödemiş olmanız isteniyor. Bunun yanında işten çıkartılmadan önceki 120 günde de iş sözleşmesinin devam ediyor olması şartı da aranıyor. Bu şartları sağlayanlar 1 ay içinde İŞKUR'a başvurarak işsizlik maaşa alabilirler. İşsizlik maaşı süresi de son 3 yıldaki ödenen prim sayısına göre 6 aydan başlayarak 10 aya kadar çıkabiliyor.

İşsizlik maaşı en az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak bu maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

Ücretten damga vergisi kesiliyor. Yani bu yıl için işsizlere en düşük 420 lira, en yüksek de 2 bin 840 lira ödeniyor. İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları asgari ücret artışı ile birlikte yükseliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALANLARA İŞKUR’DAN İKİNCİ ÖDEME

İşsizlik maaşı alanlar İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına ve mesleki eğitim programlarına katılırsa ikinci bir ödeme daha alabiliyor. İşsizlik maaşı alırken bu programlara katılanlara günlük 54,34 lira ödeniyor. Böylece aylık ödeme 26 gün üzerinden bin 412 lirayı buluyor.

İşbaşı eğitim programları en fazla; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde ise 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor.

İŞKUR’UN MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARINA KİMLER KATILABİLİR?

İşbaşı eğitim programlarına katılmak için aranan şartlar şunlar:

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak 15 yaşını tamamlamış olmak Kuruma kayıtlı işsiz olmak Emekli olmamak İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

6.Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

KAÇ LİRA ÖDENİYOR?

İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden şu ödemeler yapılıyor: