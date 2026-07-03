425 şubesi vardı! Ünlü tatlıcının hilesi ortaya çıktı

Gıda güvenliğini tehdit eden firmalara yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığıyla ve cüzdanıyla oynayan markaları kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.

Bir dönem hızlı şubeleşmesiyle dikkat çeken Ekleristan, iflas gelişmesinin ardından başka bir konuyla gündeme geldi. Nisan ayında mahkeme kararıyla iflas eden şirket, bu kez Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Temmuz 2026 tarihinde yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde yer aldı.

ANTEP FISTIĞI YERİNE AY ÇEKİRDEĞİ

Yapılan resmi laboratuvar incelemelerinde, markanın en çok tercih edilen ürünlerinin başında gelen Antep fıstıklı eklerde akılalmaz bir hileye başvurduğu ortaya çıktı. Denetim ekipleri, yüksek maliyetten kaçınmak isteyen üreticinin, tatlının içerisine pahalı olan Antep fıstığı yerine öğütülmüş ay çekirdeği karıştırdığını kesin bir biçimde tespit etti.

MEVZUATA GÖRE TAĞŞİŞ SAYILIYOR

Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre gıda mevzuatı kapsamında bir ürünün etiketinde belirtilen ham maddenin yerine farklı ve daha düşük maliyetli bir bileşenin kullanılması "taklit veya tağşiş" olarak değerlendiriliyor. Bu tür uygulamalar hem tüketiciyi yanıltıcı nitelik taşıyor hem de ilgili mevzuata aykırılık oluşturuyor.

425 ŞUBESİ BULUNUYORDU

Pandemi döneminde faaliyete başlayan marka, kısa sürede hızlı büyüdü. İlk olarak Bursa'da 3 şube ile hizmet vermeye başlayan Ekleristan, 1 yıl içinde 50 şubeye ulaştı. İlerleyen süreçte franchise modeliyle büyümesini devam ettiren şirket, Türkiye genelinde 52 ilde toplam 425 şubeye kadar ulaştığını açıklamıştı.