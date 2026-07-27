İstanbul zirvede! En pahalı ve en düşük kiralar hangi şehirlerde?

İstanbul'da kira fiyatları cep yakıyor. TCMB verilere göre 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedeli İstanbul'da 44 bin 332 TL'ye ulaştı.

HaberTürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; İstanbul'u 35 bin 186 TL ile Muğla, 28 bin 540 TL ile İzmir izledi. Turizm kentleri Muğla, Antalya, Aydın ve Çanakkale'nin üst sıralarda yer alması, yazlık ve ikinci konut talebinin kiralar üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Başkent Ankara'da ortalama kira 23 bin 921 TL olurken, sanayi şehirlerinden Kocaeli'de 23 bin 329 TL, Edirne'de ise 23 bin 131 TL seviyesinde gerçekleşti.

En yüksek ortalama kiraya sahip 10 il

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