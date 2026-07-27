FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İstanbul zirvede! En pahalı ve en düşük kiralar hangi şehirlerde?

Türkiye genelinde 100 metrekarelik konutların ortalama kira bedelleri iller bazında incelendiğinde, İstanbul'un açık ara en pahalı şehir olduğu görüldü. Listenin diğer ucunda ise Mardin, Ağrı ve Muş yer aldı.

İstanbul zirvede! En pahalı ve en düşük kiralar hangi şehirlerde?
Cansu Çamcı

İstanbul'da kira fiyatları cep yakıyor. TCMB verilere göre 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedeli İstanbul'da 44 bin 332 TL'ye ulaştı.

HaberTürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; İstanbul'u 35 bin 186 TL ile Muğla, 28 bin 540 TL ile İzmir izledi. Turizm kentleri Muğla, Antalya, Aydın ve Çanakkale'nin üst sıralarda yer alması, yazlık ve ikinci konut talebinin kiralar üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Başkent Ankara'da ortalama kira 23 bin 921 TL olurken, sanayi şehirlerinden Kocaeli'de 23 bin 329 TL, Edirne'de ise 23 bin 131 TL seviyesinde gerçekleşti.

En yüksek ortalama kiraya sahip 10 il

Sıra İl Ortalama kira (100 m²)

  1. İstanbul 44.332 TL
  2. Muğla 35.186 TL
  3. İzmir 28.540 TL
  4. Antalya 26.346 TL
  5. Çanakkale 26.087 TL
  6. Aydın 24.654 TL
  7. Balıkesir 24.182 TL
  8. Ankara 23.921 TL
  9. Kocaeli 23.329 TL
    1. Edirne 23.131 TL

      Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

      Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu türü avlayana ceza yok, destek var! 13 milyon TL ödendiBu türü avlayana ceza yok, destek var! 13 milyon TL ödendi
Avrupa'da doğal gazın megavatsaati 58,70 avrodan işlem görüyorAvrupa'da doğal gazın megavatsaati 58,70 avrodan işlem görüyor

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şah damarından soktu, 2 gün sonra hayatını kaybetti

Şah damarından soktu, 2 gün sonra hayatını kaybetti

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Gerçek ortaya çıktı! Tesisleri beğenmedi, F.Bahçe'yi reddetti

Gerçek ortaya çıktı! Tesisleri beğenmedi, F.Bahçe'yi reddetti

Özel içerikler için abonelik sistemine geçti! Bir gecelik kazancı...

Özel içerikler için abonelik sistemine geçti! Bir gecelik kazancı...

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

'Her yerde euro usulü' Giriş ücretleri dudak uçuklattı

'Her yerde euro usulü' Giriş ücretleri dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.