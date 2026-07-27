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Süre daralıyor: 20 bin TL yerine 5 bin TL! MTV nasıl ödenir? Kimler muaf? Elektrikli araç MTV ne kadar?

MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) 2. taksit ödemeleri için son haftaya girildi. Son gün 31 Temmuz Cuma. Peki, kimler MTV'den muaf? MTV nasıl ödenir? Elektrikli araçlarda MTV indirimi var mı? İşte MTV 2. taksit ödemeleri ile ilgili tüm detaylar...

Süre daralıyor: 20 bin TL yerine 5 bin TL! MTV nasıl ödenir? Kimler muaf? Elektrikli araç MTV ne kadar?
Hande Dağ

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV ödemeleri için son haftaya girildi. 31 Temmuz'a kadar ödeme yapmayanlar gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak. Peki MTV'den kimler muaf? Elektrikli araç sahipleri ne kadar vergi ödeyecek? İşte detaylar...

Süre daralıyor: 20 bin TL yerine 5 bin TL! MTV nasıl ödenir? Kimler muaf? Elektrikli araç MTV ne kadar? 1

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kritik tarih yaklaşıyor. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi yani MTV'nin 2. taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz Cuma. Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksite bölünüyor.

Süre daralıyor: 20 bin TL yerine 5 bin TL! MTV nasıl ödenir? Kimler muaf? Elektrikli araç MTV ne kadar? 2

MTV NASIL ÖDENİR?

Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor.

Süre daralıyor: 20 bin TL yerine 5 bin TL! MTV nasıl ödenir? Kimler muaf? Elektrikli araç MTV ne kadar? 3

KİMLER MTV'DEN MUAF?

MTV'den muaf olanlar da var. A Haber'de yer alan habere göre; yüzde 90 ve üzeri engellilik oranı bulunan vatandaşların araçları, özel tertibatlı taşıtlar, belediyeler ve Kızılay adına kayıtlı araçlar bu vergiden muaf tutuluyor.

Süre daralıyor: 20 bin TL yerine 5 bin TL! MTV nasıl ödenir? Kimler muaf? Elektrikli araç MTV ne kadar? 4

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV İNDİRİMİ BULUNUYOR MU?

Çevre dostu bu araçlar için çok ciddi bir vergi avantajı olduğu vurgulanırken elektrikli araçlarda MTV'nin tam 4'te 1 oranında yani %25 olarak uygulandığı belirtildi. Örneğin motor gücü 110 kW olan 2023 model bir elektrikli aracın normal MTV'si 20.000 TL ise sahibinin sadece 5.000 TL ödediği belirtildi.

Süre daralıyor: 20 bin TL yerine 5 bin TL! MTV nasıl ödenir? Kimler muaf? Elektrikli araç MTV ne kadar? 5

Normal araçlardaysa rakamların motor hacmine ve yaşa göre değiştiği kaydedilirken 1-3 yaş arası 1300 motor bir aracın yıllık toplam vergisi 6.902 TL iken motor hacmi 1301 ile 1600 arasında olan araçlarda bu tutarın 12.028 liraya kadar çıktığı aktarıldı. Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi
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