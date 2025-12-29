FİNANS

44 binden 44 milyona! Sabiha Gökçen 'en hızlı büyüyen havalimanı' oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2001 yılında 44 bin yolcuyla başladığı yolculukta 2025 yılının henüz 11 ayında 44 milyonu aşarak rekor kırdı. Bugün Terminal 1 Renovasyon Projesi’nin 1. Fazı hizmete açılarak mevcut kapasite 50 milyon yolcunun üzerine çıkarıldı. HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kaçır açılış töreninde yaptığı konuşmasında; 44 bin yolcudan 44 milyona ulaşan yolcu sayısının, doğru planlama, güçlü operasyon ve ekiplerin 7/24 esasıyla çalışmasının karşılığı olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Doğukan Akbayır

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin 1. Fazı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

AVRUPA'NIN EN HIZLI BÜYÜYEN HAVALİMANI

Havalimanı, 2025'in ilk 11 ayında 44 milyon 217 bin yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın en hızlı büyüyen major havalimanları arasında zirveye yerleşti.

44 BİNDEN 44 MİLYONA!

HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, törende yaptığı konuşmada; 2001 yılında sivil havacılığa açıldığında yalnızca 44 bin yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen'in, 2025 yılı tamamlanmadan 44 milyonu aşkın yolcu trafiğine ulaştığını ifade etti. Kacır, "44 binden 44 milyona ulaştığımız bir ekosistemden bahsediyoruz" diyerek bu büyümenin doğru planlama, güçlü operasyon ve ekiplerin büyük emekleriyle gerçekleştiğini belirtti.

YILLIK KAPASİTE 50 MİLYONU AŞTI

Proje kapsamında Terminal 1 uydu terminal olarak yeniden konumlandırılırken, Terminal 2 ile 240 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsüyle entegre edildi. Bu entegrasyonla havalimanının toplam kapalı alanı 265 bin metrekareye, yıllık yolcu kapasitesi ise 50 milyonun üzerine çıktı. Tüm fazlar tamamlandığında Terminal 1'in ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi sağlaması bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK MERKEZİ!

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) verilerine göre Sabiha Gökçen, 40 milyon üzeri yolcu kategorisinde 2025'in ilk 11 ayının 9'unda Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu. 2023'te açılan ikinci pistin de etkisiyle uçuş trafiği 250 bini aşarken, Sabiha Gökçen Havalimanı Türkiye'nin havacılıkta küresel rekabet gücünü artıran stratejik bir merkez haline geldi.

