45 bin öğretmen atamasında tarih belli oldu! Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Öğretmen atama takvimi ve branşlardaki kontenjanlar belli oldu. Konuya dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 45 bin öğretmen atamaları Kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen atamaları tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen atamasında tarih 8 Mayıs olarak açıklandı.

BAKAN ÖZER'DEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLAMASI

Öğretmen atamalarına ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan’da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İLE İLGİLİ BRANŞ BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLANDI

Bakan Özer'in açıklamasına göre; 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

