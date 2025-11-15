'45 gün içinde yenilemeyene 10 bin TL ceza var' iddialarına cevap geldi! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Doğal gaz sayacını yenisi ile değiştirmeyen abonelere 10 bin TL para cezası verileceği iddiaları gündeme oturmuştu. Söz konusu haberde, 2025'in sonuna kadar ise doğal gaz sayaçlarının değiştirilmesi gerektiği belirtilmişti. Aynı zamanda 45 günün kaldığı, 2026'da sayacını değiştirmeyen abonelere 10 bin TL para cezasına çarptırılacağı açıklanmıştı.

KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOK

Sayacını değiştirmeyen vatandaşlar söz konusu düzenlemenin detaylarını merak ederken Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği'nden (GAZBİR), yeni bir açıklama geldi. GAZBİR, sayaç değişimiyle ilgili abonelerin herhangi bir bildirim veya ödeme yükümlülüğünün bulunmadığını belirtti.

İDDİALAR YALANLANDI

GAZBİR, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın eski tarihli sayaçlar için son kullanım tarihini 31 Aralık 2025 olarak belirlediği iddiasının yanlış olduğunu belirtti. GAZBİR, sayaçlara ilişkin teknik sürecin şu şekilde işlediğini vurguladı:



"Doğal gaz sayaçlarının kalibrasyonu, Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamında, her 10 yılda bir, Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle abonelerin sayaç değişimi konusunda herhangi bir işlem yapma zorunluluğu bulunmuyor. Aboneden ücret veya başvuru istenmesi söz konusu değil"



Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:



"Türkiye genelinde doğal gaz abonelerinin doğal gaz sayaçlarının kalibrasyon sürecinde herhangi bir bildirim ve ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır"