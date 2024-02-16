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  4. 48 ay vadeli, 2 yıl ödemesiz evlilik kredisine başvurular başladı! İlk günün rakamları belli oldu

48 ay vadeli, 2 yıl ödemesiz evlilik kredisine başvurular başladı! İlk günün rakamları belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.02.2024 12:32 | Son Güncelleme:
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Evlenecek milyonlarca gencin takip ettiği 48 ay vadeli 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde ilk başvuranların sayısı belli oldu. Peki evlilik kredisine başvuru şartları neler? Başvurular nereden gerçekleştirilecek

48 ay vadeli, 2 yıl ödemesiz evlilik kredisine başvurular başladı! İlk günün rakamları belli oldu

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin düzenlemeleri kapsayan yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Fona başvurusu onaylanan kişilere, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden şu ana kadar 1112 kişinin başvurduğunu açıkladı.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI BELLİ OLDU

Genç çiftler, evlilik öncesi ve sonrası zorunlu eğitim ve danışmanlık hizmeti alacak. Kendi işini kurmak isteyen girişimci gençlere de destek verilecek.

MALİ VERİLER 6 AYDA BİR KAMUYA AÇIKLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kurulan Fon ile aile müessesinin güçlendirilmesi ve genç girişimcilere destek sağlanması amaçlanıyor. Fona; petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından elde edilen gelirin yüzde 20'si aktarılacak. Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler her 6 ayda kamuoyu ile paylaşılacak.

Aile ve Gençlik Fonu Yönetim Kurulu; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Başkanlığında beş kişiden oluşacak. Kurulda, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Enerji ve Tabii kaynaklar ile Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcıları görev alacak.

kredi

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

Pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvurular, bugünden itibaren alınacak. Fona başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
evlilik kredi şartlar
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