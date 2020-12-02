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4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ödeme 2020... 4. ilave tediye ödemeleri 2020 ne zaman? 52 günlük ikramiye 4. taksit ödeme tarihleri!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.12.2020 08:30 | Son Güncelleme

Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödemeleri verilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 27 Temmuz'da verilen 3. tediye ödemelerinden sonra işçiler 4. taksit tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Kamuya geçen taşeron ve kamu işçilerine verilen 4. tediye ödemeleri tarihi ne zaman? 2020 4d işçi ilave tediye 4. taksit ödeme tarihleri!

4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ödeme 2020... 4. ilave tediye ödemeleri 2020 ne zaman? 52 günlük ikramiye 4. taksit ödeme tarihleri!

27 Temmuz'da 3. tediye ödemelerinin yapılmasının ardından 4d işçisine tediye ödemeleri tarihleri araştırılmaya başlandı. 4. tediye ödemeleri 2020'de ne zaman yapılacak araştıran işçiler, ödemelerin yapılacağı günü bekliyor. 2020 yılına ait ilave tediye ödemeleri kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine 3 taksit halinde ödendi. İlk ilave tediye 31 Ocak, ikincisi ise 22 Mayıs'ta verilmiş, 3. ilave tediye ödemesi 27 Temmuz'da ödenmişti. 4d işçi ilave tediye 4. taksit ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Her yıl 4 taksitte yapılan 52 günlük ücretleri tutarında 4. taksit ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

4d işçi ilave tediye 4. taksit ödeme tarihleri

İLAVE TEDİYE NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

İlave tediye nedir araştıranlara, 6772 sayılı kanun kapsamında kadroya giren taşeron ve kamu işçilerine verilen 52 günlük ödeme hüküm altına alındı. İşçilere verilen ilave tediye böylece 6772 sayılı kanunla da güvence altına alınarak kamu işçilerinin almaları gereken bir hak oldu. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

4d işçi ilave tediye 4. taksit ödeme tarihleri

4. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Her yıl dört taksitte ödenen ilave tediye 4. taksit ödeme günü ne zaman merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilave tediye tarihleri 2020 yılına ait dönemler belli oldu. 6772 sayılı kanun kapsamında yer alan kurumlarda çalışan işçilere verilen ilave tediyeler hakkında, 11 Temmuz 2020 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Resmi Gazete'ye göre 4. ilave tediye verilme tarihi 14 Aralık 2020 olarak belirlendi. Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerinden yaklaşık olarak 900 bin kişi bu ödemeyi alacak.

4d işçi ilave tediye 4. taksit ödeme tarihleri

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor.
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

4d işçi ilave tediye 4. taksit ödeme tarihleri

4. İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KAÇ PARA?

Kadrolu kamu ve taşeron işçilerine verilen 52 günlük ikramiye ödemeleri bilindiği gibi 4 taksit halinde veriliyor. 4. ilave tediyelerinin ödenmesi için hesaplama nasıl yapılır araştırılıyor. 4. ilave tediye taksit ödemesi hesaplanırken işçinin aldığı brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Hesaplamadan sonra, SGK prim ve gelir vergisine ek olarak damga vergisi de kesiliyor. 4. ilave tediye ödemesi ne kadar merak edenlere, asgari ücretli bir çalışanın net 52 günlük ikramiye tutarının 3 bin 646 lira olarak hesaplandığını belirtelim.

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