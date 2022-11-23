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5.137 TL maaş bağlanıyor! Dikkat: 30 gün içinde başvuru yapılmalı

23.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her ay 5.137 TL'lik maaş bağlanıyor. Gerekli şartları sağlayan tüm vatandaşlara veriliyor. Ancak süre sınırı bulunuyor. 30 gün içerisinde başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular, en yakın İŞKUR (İş ve İşçi Bulma Kurumu) şubelerinden yapılacak! İşte konunun detayları...

5.137 TL maaş bağlanıyor! Dikkat: 30 gün içinde başvuru yapılmalı

İhtiyaç sahipleri 5.137 TL'lik ödeme alabiliyor! Bu ödemeleri almak için başvurular İŞKUR merkezleri ya da e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvurular değerlendirilip onaylandıktan sonra ödemeler her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. İşte detaylar...

5.137 TL maaş bağlanıyor! Dikkat: 30 gün içinde başvuru yapılmalı

5 BİN 137 TL ÖDEME YAPILIYOR

Çalışmayan vatandaşlara 2.568 TL, 5.137 TL gibi ödemeler yapılıyor. Vatandaşlar bu ödemelerden işsizlik dönemlerinde faydalanıyor. Ödemenin amacı işsizin, işsiz kaldığı dönemde yaşamını idame ettirebilmesidir. İşsizlik ödeneği ile ilgili koşullar ve hükümler 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan yönetmelikler üzere ifade edilmiştir.

Bu yıl en düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 TL olarak belirlendi. En yüksek işsizlik maaşı ise 5 bin 137 TL oldu. Bu maaşı alabilmek için kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI

  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

5.137 TL maaş bağlanıyor! Dikkat: 30 gün içinde başvuru yapılmalı

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşını almak için işçinin, iş sözleşmesinin sona erdiği an itibarıyla geriye yönelik yüz yirmi günlük süre içinde primlerin ödenmiş olması gerekir.

İşçinin, iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra geriye yönelik son üç sene süre içerisinde en az altı yüz prim günü çalışmış olması gerekir.

Hizmet akdinin feshinden evvel son üç sene içerisinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği sağlanır.

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Anahtar Kelimeler:
İşsizlik Maaşı ödeme

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