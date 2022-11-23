5.137 TL maaş bağlanıyor! Dikkat: 30 gün içinde başvuru yapılmalı

İhtiyaç sahipleri 5.137 TL'lik ödeme alabiliyor! Bu ödemeleri almak için başvurular İŞKUR merkezleri ya da e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvurular değerlendirilip onaylandıktan sonra ödemeler her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. İşte detaylar...
Çalışmayan vatandaşlara 2.568 TL, 5.137 TL gibi ödemeler yapılıyor. Vatandaşlar bu ödemelerden işsizlik dönemlerinde faydalanıyor. Ödemenin amacı işsizin, işsiz kaldığı dönemde yaşamını idame ettirebilmesidir. İşsizlik ödeneği ile ilgili koşullar ve hükümler 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan yönetmelikler üzere ifade edilmiştir.
Bu yıl en düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 TL olarak belirlendi. En yüksek işsizlik maaşı ise 5 bin 137 TL oldu. Bu maaşı alabilmek için kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor.
İşsizlik maaşını almak için işçinin, iş sözleşmesinin sona erdiği an itibarıyla geriye yönelik yüz yirmi günlük süre içinde primlerin ödenmiş olması gerekir.
İşçinin, iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra geriye yönelik son üç sene süre içerisinde en az altı yüz prim günü çalışmış olması gerekir.
Hizmet akdinin feshinden evvel son üç sene içerisinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği sağlanır.