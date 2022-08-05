5 Ağustos tam, yarım, çeyrek, gram, cumhuriyet, ata altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Ağustos 2022 güncel altın kuru fiyatları!

Altın fiyatı ne kadar? ve 5 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar anbean altın fiyatlarını takip etmekte. Güncel altın fiyatları sıklıkla sorgulanmaya devam ediyor. Peki 5 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Ağustos Cuma 2022 güncel altın kuru fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın alış: 1.027,70

Gram altın satış: 1.027,85

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın alış: 1.686,00

Çeyrek altın satış: 1.698,00

Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım altın alış:3.361,00

Yarım altın satış:3.398,00

Tam Altın Ne Kadar?

Tam altın alış:6.722,00

Tam altın satış: 6.773,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.862,00

Cumhuriyet altını satış: 6.965,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.897,00

Ata altın satış: 6.950,00



