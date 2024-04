5 ayda yüzde 200 zamlandı! Siparişleri bile göndermiyorlar: ‘20 koli yerine 5 koli geldi’

Yükselen kırmızı et fiyatları nedeniyle beyaz ete talep artınca özellikle haftasonu ve bayramlarda kanat bulmak zorlaştı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde kasap ve marketlerde tavuk kanat bulunamadı. Tavuğa 5 ayda yüzde 200 zam geldiğini belirten İstanbul Kasaplar Esnaf Odası üyesi Veysel Günal, "Önümüzde yaz sezonu var, yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak. Biz sipariş olarak istiyoruz fakat bize 'Kesim yok' deniyor. Buradaki amaç bu durumun arkasından bir zam gelecek görüntüsüydü, o da oldu zaten. Tavuğa talep çok; fakat istediğimiz siparişler gelmiyor." dedi. Ailesiyle mangal yapan İlkay Ay ise, "Tavuk kanat bulamadık biz de incik alıp geldik. Bu bayram yoğunluğunda da tavuk bulunmadı. Kanat yokken incik ve pirzola tarzı olan ürünleri tercih ettik." diye konuştu.

İstanbul’da kırmızı etin kilosu 600 lira, antrikot ise 700 lirayı bulan fiyatlarla satılıyor. Karkas etin fiyatı 380 lirayken kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 600 liraya alıcısını arıyor. Artan kırmızı et fiyatları vatandaşların beyaz ete yönelmesine neden oldu. Beyaz etteki talebin yükselmesi nedeniyle 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul’da geçirenler tatilin son günlerinde kasap ve marketlerde tavuk kanat bulamadı. Hafta sonları da benzer durum yaşandığı belirtilirken İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, "Önümüzde yaz sezonu var, yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak" uyarısında bulundu.

"20 KOLİ YERİNE 5 KOLİ GELDİ"

İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, "Bayram nedeniyle tavuk siparişi verdik, 20 koli yerine 5 koli geldi. 100 kilo kanat yerine 10 kilo gönderdiler. İstanbul'un tamamına yetecek kadar mal sevk edilmedi.Neden edilmedi ? Parça ürün yaptıkları için tavuk kısıtlı geldi. Mangal sezonu olduğu için, 9 gün de arada bir tatil olduğu için tabii bu da tavuk firmalarında büyük bir fırsatçılığa sebep oldu. Tavuk parçalamalarda yüzde 20 oranında kar marjı çok. Bugün tavuğu kasap parçalasaydı, parçalama imkanı olsaydı, tavuğu yüksek bir rakamdan sipariş verirdi ve budunu, kanadını kendi çıkarırdı.

Yaz sezonu mangal sezonu derken maalesef bugün kanat 200 lira bandını geçti. Vatandaşın en doyurucu maddesi tavuk olduğu için, tavuğun yanı sıra ete de çok zam yapıldığı için vatandaş tavuğa yöneldi. Vatandaşın bu dönemde en çok tercih ettiği şey beyaz et yani tavuk; ama maalesef bayram üstü tavuk bulunamadı. Tavukçular da bunu bir fırsata mı çevirdi diyelim, yoksa bu 300-500 bin bandında kesim yapılırken neden fiyat bandı düşürüldü? 9 günlük bir tatil vardı; bunu göz önüne alarak ona göre kesin bandını yapması lazımdı. Bayram zamanında vatandaşlar hiçbir kasapta, hiçbir markette tavuk bulamadı. Bu durumun en büyük ana nedeni de; tavuk parçalama yetkisinin mahalle kasaplarına verilmemesi oldu. Bugün kutu paketlemelerde yüzde 30 fiyat farkı var. Eskiden biz kanadı atardık. Şimdi kanat 200 lira bandında. Bize 165 lira olarak gelişi var, tabii bu semtten semte değişiyor. Biz tavukçulardan istirham ediyoruz, lütfen yeter, vatandaşımızın bir yiyecek maddesi tavuk olduğu için bu kadar zammı da yapmasınlar, vatandaş bunu bulamıyor. Önümüzde yaz sezonu var, yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak" ifadelerini kullandı.

"TAVUĞA TALEP ÇOK AMA İSTEDİĞİMİZ SİPARİŞLER GELMİYOR"

Günal , "Bunlar paketleme, parçalamaya geçtiği için ve de 9 günlük bayram tatili diye siparişlerimizi yetiştiremediler, bant kesiminde yeterli sayıda kesmediler. Kendilerini ayarlamaları lazımdı. Herhangi bir vatandaş geldi diyelim; kanat istiyor 2 kilo ve ailesiyle bir mangala gidecek ama tavuk kanat yok. Ne alacak? Kırmızı et alsa bugün 600 lira kilosu. Adam 2 kilo olsa bin 200 liraya çıkacak fiyatı, ama aynı şekilde 3 kilo kanat alsa 500-600 liraya çıkacak. Biz 3 gün boyunca yok sattık. Tavuk var ama nerede tavuk yok. Biz sipariş olarak istiyoruz fakat bize 'Kesim yok' deniyor. Buradaki amaç bu durumun arkasından bir zam gelecek görüntüsüydü, o da oldu zaten. Tavuğa talep çok; fakat istediğimiz siparişler gelmiyor. Bugün kırmızı et 600 lira, antrkot ise 700 lirayı buldu. Bundan 1 ay önce karkas etin fiyatı 280 liraydı, şu anda ise 380 lira bandında. Ramazan ayından çıktık, o zaman kuşbaşı eti 480 liraya satıyorduk, şu anda 600 lira. Vatandaş kırmızı ete yanaşamıyor. Tavuk ise vatandaşın tercih ettiği gıda maddesi; ama maliyetleri yüksek. Burada kasabın bir suçu yok. Kırmızı eti alanlar beyaz ete yönlendiği için fiyatlar ondan aksadı. En büyük neden parçalama tavuğu firmalar yetiştiremediği için, istediği fiyata geçiş yaptı " dedi.

"İSTİYORUZ Kİ AYDA 1 YA DA 2 KERE ZAM GELSİN"

Bayram döneminde tavuk satışlarında yaşanan sıkıntının firmaların eksik ürün tedariğinden kaynaklandığını söyleyen kasap Recep Özçelik ise, "Ürünlere 15 günde bir devamlı zam geliyor. Etlere zaten haftada 2 kere zam geliyor. Firmalar bizlere siparişleri eksik gönderiyorlar ki, vatandaşa ürünler elimizde yok diyelim ardından da zam gelsin diye. Ürünlere zam gelince vatandaş alamıyor, ürünler bollaşıyor. Firmalar da tekrar istedikleri zaman zam yapacaklarında ise malları kısma yoluna başvuruyorlar. Biz istiyoruz ki belli başlı bir fiyat olsun, ayda bir ya da iki kere zam gelsin. Eskiden öyleydi. Senede 1 kez zam gelirdi; şimdi haftada 2 kez zam geliyor. Vatandaşlarımızda maalesef alım gücü yok. Dün ürün sayımız azdı, bugün ürün bollaştı. Zam yapmak için kısıtlama yapıyorlar, ürün olmayınca da zam geliyor. Mesela 10 koli sipariş veriyorsun 6 kilo getiriyor kısıtlama oluyor. Ben 10 kasa ürün satacakken, ürünüm 5 kasaya düşüyor. Böylece yarısı boşa gitmiş oluyor" dedi.

"İHTİYACIMIZI BAYRAMDAN ÖNCE ALMIŞTIK"

Kasaptan alışveriş yapan Nazire Irak, "Tavuk kanat ve pirzola aldım. Piknik yaptı herhalde insanlar. Bazı depolar da açık değilmiş sanırım. Biz bayramdan önce almıştık ihtiyacımızı bu yüzden eksikliğini hissetmedik. Eti daha az alıyoruz tavuğu daha fazla alıyoruz daha ekonomik geliyor bize.Eskisi kadar da almıyoruz azar azar alıyoruz " diye konuştu. Selman Özdemir ise, "Tavuk aldım. Kırmızı et alamıyoruz tavuk eti daha tasarruflu malum tavuğa yöneldik." dedi. Arkadaşlarıyla mangal yapan üniversite öğrencisi Ayberk Cem Aksoy, "Öncelikle tavuk ve et alabilmek için büyük süpermarketlere gittik. Yoğunluk vardı. Orada satılan etin kalitesini de çok beğenmedik, oradan bir kasaba geçtik. Kasaptan bir kilo köfte, bir kilo tavuk, yarım kilo da sucuk aldık. Toplam bin 200 lira civarında bir ücret ödedik. Zaten çok fazla mangala gelemiyoruz. 6 ayda ya da yılda bir kere gelebiliyoruz. Bayramda da ailemle gittim. Bayramda da büyük bir marketten sucuk, köfte ve tavuğumuzu almıştık. Hem süper marketlerin ürün çokluğu, kasapların azlığı bizi bu duruma yöneltiyor. Zaten kasaplara da gidiyorsunuz yeterli kadar çeşit bulamıyoruz, bu durumlardan dolayı süpermarket tercih ediyoruz. Ayrıca süper marketlerde fiyatların biraz daha uygun olduğunu görüyoruz. Tavuğa yönelme sebebimiz de, hepimiz öğrenciyiz. Birazcık bütçemizi düşünmemiz gerekiyor. Bu yüzden mangal için etin yanına tavuk alıyoruz. Tadı da güzel" diye konuştu.

"TAVUK KANAT BULAMADIK İNCİK ALDIK"

Ailesiyle mangal yapan İlkay Ay ise, "Tavuk kanat bulamadık biz de incik alıp geldik. Bu bayram yoğunluğunda da tavuk bulunmadı. Kanat yokken incik ve pirzola tarzı olan ürünleri tercih ettik. Fiyatlar bayramda yüksekti. Şu anda bayrama göre fiyatlar biraz daha iyi ama şu anda tavuğu bile zor alıyoruz. Şu anda tavuğu bile zor alıyoruz fiyatlar eskiye göre yüksek. Her sene de artıyor. Kırmızı eti de fiyatlardan dolayı Kurban Bayramından Kurban Bayramına yiyebiliyoruz. Bayramda kasaplarda yoğundu her yer, bulunmuyordu. Bugün de tavuk pirzola tercih ettim. Aldığım tavuğun kilosu 220-230 liraydı. Biz de 250 liralık alıp çocuklarımla buraya geldik. Fiyatlar biraz daha düşebilir mi bilmiyorum. Yaz aylarında daha da yükselebilir. Kırmızı et fiyatları da baya yüksek. Ete zaten hiç yanaşamıyoruz. Tavukla idare ediyoruz" dedi. (DHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır