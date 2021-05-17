5 bin TL hibe desteği kimlere verilecek? Hangi esnaf 3 bin TL hibe desteği alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süredir dükkanları kapalı olan ve büyük zarar gören esnafa yönelik destek paketini açıkladı. Pakete yönelik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu bu paketin bir defalığa mahsus olduğunun altını çizdi. İşte 5 ve 3 bin TL destek paketlerinden yararlanacak olan meslek grupları...

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından kademeli normalleşme süreci başladı. Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanma sürecinde işlerine ara veren esnafa iki grup halinde destek olunacağını açıkladı. Birinci grupta kahvehane kafe, düğün salonları, kantinler kırtasiyeler, internet kafeler, lunapark gibi işletmeler yer alıyor. 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacağı belirtildi.

HANGİ ESNAF 3 BİN TL HİBE DESTEĞİ ALACAK?

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek paketinin ikinci grubunda yer alan meslek gruplarını ise, "Kaporta, sıhhı tesisatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak ve kozmetik, camcılar, çilingilrler, kayalcılar, tuhafiyeciler" şeklide sıraladı. Aynı zamanda bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yer alan Lokanta berber taksici minibüsçüler ile pazarcılar da dahil olduğunun altını çizdi. Öte yandan toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruba ise aynı şekilde bir defaya mahsus olarak 3 bin TL hibe ödemesi yapılacağı açıklandı.

