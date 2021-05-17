FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 5 bin TL hibe desteği kimlere verilecek? Hangi esnaf 3 bin TL hibe desteği alacak?

5 bin TL hibe desteği kimlere verilecek? Hangi esnaf 3 bin TL hibe desteği alacak?

17.05.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaları arasında esnafa yönelik iki farklı destek paketinden bahsetti. Peki 5 bin TL hibe desteği kimlere verilecek? Hangi esnaf 3 bin TL hibe desteği alacak? İşte merak edilen detaylar...

5 bin TL hibe desteği kimlere verilecek? Hangi esnaf 3 bin TL hibe desteği alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süredir dükkanları kapalı olan ve büyük zarar gören esnafa yönelik destek paketini açıkladı. Pakete yönelik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu bu paketin bir defalığa mahsus olduğunun altını çizdi. İşte 5 ve 3 bin TL destek paketlerinden yararlanacak olan meslek grupları...

5 bin TL hibe desteği kimlere verilecek? Hangi esnaf 3 bin TL hibe desteği alacak?

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından kademeli normalleşme süreci başladı. Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanma sürecinde işlerine ara veren esnafa iki grup halinde destek olunacağını açıkladı. Birinci grupta kahvehane kafe, düğün salonları, kantinler kırtasiyeler, internet kafeler, lunapark gibi işletmeler yer alıyor. 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacağı belirtildi.

5 bin TL hibe desteği kimlere verilecek? Hangi esnaf 3 bin TL hibe desteği alacak?

HANGİ ESNAF 3 BİN TL HİBE DESTEĞİ ALACAK?

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek paketinin ikinci grubunda yer alan meslek gruplarını ise, "Kaporta, sıhhı tesisatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak ve kozmetik, camcılar, çilingilrler, kayalcılar, tuhafiyeciler" şeklide sıraladı. Aynı zamanda bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yer alan Lokanta berber taksici minibüsçüler ile pazarcılar da dahil olduğunun altını çizdi. Öte yandan toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruba ise aynı şekilde bir defaya mahsus olarak 3 bin TL hibe ödemesi yapılacağı açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kare sosyal medyayı salladı! Bu kare sosyal medyayı salladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 3000 TL hibe desteği verilecek!Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 3000 TL hibe desteği verilecek!
Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Bakan Soylu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Yıllık 35 milyon TL kazandırıyor! 25 odayla başladı...

Yıllık 35 milyon TL kazandırıyor! 25 odayla başladı...

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor

İşte 3 büyüklerin hisselerinin son durumu!

İşte 3 büyüklerin hisselerinin son durumu!

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.