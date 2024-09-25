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  4. 5 bin TL’ye 90 lira istiyorlar, milyonlarca liralık kârları da var! ATM’de para çekme sorununa çözüm bulamadılar… En çok emeklileri etkiliyor, şikayet yağdı

5 bin TL’ye 90 lira istiyorlar, milyonlarca liralık kârları da var! ATM’de para çekme sorununa çözüm bulamadılar… En çok emeklileri etkiliyor, şikayet yağdı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.09.2024 07:55
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Bankalarda yaşanan ATM arızaları, özellikle emekliler başta olmak üzere birçok vatandaşı mağdur ediyor. ATM'lerin para yatırmaya açık ama para çekmeye kapalı olması dikkat çekerken, bilişim uzmanları bankaların bilinçli olarak nakit vermediğini, tüketiciyi kredi kartına yönlendirdiğini iddia ediyor. Tüketici dernekleri ise bu duruma karşı yaptırım uygulanması gerektiğini savunuyor ve, "Aynı ATM iki gün para vermezse suç" diyor.

5 bin TL’ye 90 lira istiyorlar, milyonlarca liralık kârları da var! ATM’de para çekme sorununa çözüm bulamadılar… En çok emeklileri etkiliyor, şikayet yağdı

Son dönemde ATM’lerde yaşanan ‘para çekme’ sorununa bir yenisi daha eklendi. Her yıl milyarlarca liralık kâr açıklayan bankacılık sektörü, konu hizmete gelince bir kez daha sınıfta kaldı. “Hızlı ve kolay bankacılık” gibi reklam sloganlarıyla kamuoyuna hizmetlerini duyuran sektör oyuncuları, pratikte farklı davranıyor. Özellikle ATM’lerde yaşanan problemlerin sonu gelmiyor. En sık yaşanılan mağduriyet ise tüketicinin para çekememesi…

PARA ALMAK İÇİN ÜSTE PARA ÖDENİYOR

Bazı banka ATM’lerinde “Şu anda hizmet veremiyoruz” notu yazarken, bir başkasında “Sadece döviz çekmeye” izin veriyor. Özellikle emeklilerin kullandığı nakit hizmeti, çoğu yaşlı olan bu kesim için işkenceye dönüşüyor. Bozuk olan ATM yerine ‘ortak’ makinelerden işlem yapmaya çalışanlar ise 5 bin lira çekmek için 90 lira masraf ödemek durumunda kalıyor.

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‘BİLİNÇLİ OLARAK PARA VERMİYORLAR’ İDDİASI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, istisnasız tüm bankaların ATM’leri haftada birkaç gün para çekimine kapalı olması durumuna karşı para yatırma ve diğer işlemleri yapıyor. Bu da kafalarda soru işareti oluşturuyor. Tüketicilerin sosyal medyadaki ‘para yatırırken alıyor, çekerken vermiyor’ gibi paylaşımları dikkat çekiyor. Tüketici dernekleri gelen şikâyetlerin her geçen gün arttığını ve bu konuda bankalara yaptırım uygulanması gerektiğini belirtiyor. Bilişim uzmanları ise, bankaların bilinçli olarak nakit para vermediğini iddia ediyor.

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EMEKLİLER PARA ÇEKEMEMEKTEN DOLAYI DERTLİ

Bu kapsamda son bir ayda İstanbul’un çeşitli bölgelerinde 3 ayrı bankadan para çekme işlemi gerçekleştirilmek istendi. Bu kapsamda 10 ATM’nin 3’ünde sorun olduğu gözlemlendi. Nüfusun kalabalık olduğu bölgelerde ise ATM sorununun daha da arttığı görüldü. Örneğin Esenyurt bölgesinde para çekme problemi daha fazla iken, Silivri’de daha az yaşanıyor. Yalnızca para çekme değil, para sıkışma, para yutma, sahte para verme, kart yutma gibi birçok sorun tüketicilerin eleştirilerine neden oluyor. Şikâyet edenlerin büyük kısmını ise emekliler oluşturuyor. Özellikle Anadolu’da ulaşım ve alışveriş gibi birçok işlemin nakit döndüğünü söyleyen emekli kesimi, bankalara isyan ediyor.

2 GÜN BİLE PARAYI ÇEKEMESE BANKANIN KÂRINA

Tüketicilerin nakit ihtiyaçlarını karşılayan ATM’lerin bu problemleri yaşatması, çeşitli sebeplere bağlanıyor. Bilişim Uzmanı Koray Akan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bankalar daha önceleri şubeleşme konularına önem verirken, şimdilerde en fazla teknolojiye yatırım yapıyorlar. Ancak ATM’leri bu noktada ayırmak gerek. Milyarlarca lira kâr açıklayan sektör oyuncuları konu ATM’lere gelince ellerini sıkı tutuyorlar. ATM’lerin çoğu eski ve bozuk. Kullanım ömürleri tamamlanmış durumda. Ancak hâlâ hizmet veriyorlar. Bu durumun çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. 1 kişinin 2 gün parasını çekememesi demek, o paranın bankada çalışması anlamına geliyor” dedi.

Bir diğer iddia ise bankaların nakit yerine kredi kartı harcamasına yönlendirmesi konusu… Kart alışverişlerinde hem tüketiciden hem de esnaftan komisyon alan bankaların ATM’den bilinçli olarak para vermediği ve tüketicileri karta yönlendirdiği savunuluyor.

TÜRK LİRASI (316)

NAKİTSİZ TOPLUM İSTEĞİ

ATM probleminin sebeplerinden birinin ‘nakitsizleştirilmiş toplum projesi’ olduğu iddia ediliyor. Bu konuda uzman olan Dr. Ramazan Kurtoğlu, insanlığa dayatılan yeni dünya düzenini ve teknolojinin insanlığı değiştirip dönüştürmek için kullanıldığını ifade ediyor.

“Batı merkezli küresel yapının insanlığı elit güçlerin kontrolünde köleleştirmeyi amaçlayan yeni dünya düzenine karşılık kendi medeniyet tezimizi ortaya koymamız gerek” diyen Kurtoğlu yaptığı açıklamada, “Yeni bir dünya kuruluyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde kimsenin cebinde nakit para kalmayacak. Buna karşı bilinçli olmalıyız. Farkındalığımızın artması gerekiyor. Teknolojiyi elinde bulunduran insanlığı kontrol ediyor. Para da burada en önemli araç. Nakitsiz toplum sayesinde güç belli kesimlerin eline geçecek” ifadelerini kullanıyor.

"BİR GÜNÜ GEÇMEMELİ"

Tüketici dernekleri ise bankaların bu tutumuna karşı bir yaptırım getirilmesi gerektiğini belirterek, “Şahsi para kullanımı kişinin en büyük özgürlüğüdür. Bu noktada ATM’lerde yaşanan sorunlar, paraya ulaşamama bir suç teşkil eder. Yazılım problemleri sebebiyle saatlik arızalar olabilir. Ancak kişinin aynı ATM üzerinden 2 veya daha fazla gün para çekememesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuyla ilgili sıkça şikâyet alıyoruz” diyor.

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