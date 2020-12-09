5 farklı uzmandan altın yorumu... Altın ne olacak, yükselecek mi?

Koronavirüs aşı haberleri gelmeye devam ettikçe altın fiyatları bu belirsizlikle hareket etmeye devam ediyor. ABD'li yetkililerin Pfizer-Biontech aşısının onaylayacağına yönelik olumlu sinyaller vermesinin ardından altın fiyatları geriledi. İki haftasının zirvesine çıkan altın fiyatları aşılara yönelik yapılan haberlerin risk iştahını artırmasıyla birlikte tekrar geriledi. Aşı haberlerinin ardından ABD'den gelen teşvik paketi haberleri altının tekrar fiyatlanmasına sebep oldu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin 916 milyar dolarlık yeni teşvik paketini ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye sundu. Bu gelişmeyle birlikte ABD'de seçim sonrasında ilk kez teşvik paketi için adım atılmış oldu. Yatırımcılar ise bu gelişmeler yaşanırken altın fiyatları 2021'de ne kadar olacak araştırmasını yapıyor. Peki altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte beş farklı uzmandan altın fiyatları tahmini ve güncel altın tahmini grafiği...

ALTIN FİYATLERİ YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olur merak edilirken, bazı vatandaşların altına yatırım yapmak için kredi çektiği haberleri gelmeye başladı. Aşı haberleri ile belirsiz durumda olan altın fiyatları 2021'de ne kadar olacak herkesin merak ettiği bir konu oldu. Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları değerlendirmelerinden yola çıkarak, altına yatırım yapılır mı araştırması yapıyor. İşte uzmanların ve analistlerin yaptığı altın tahminleri...