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  4. 5 farklı uzmandan altın yorumu... Altın ne olacak, yükselecek mi?

5 farklı uzmandan altın yorumu... Altın ne olacak, yükselecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.12.2020 16:13 | Son Güncelleme

ABD ve Çin arasındaki gerilimin azalması ve aşı haberlerinin gelmesi ile altın fiyatları bu haftaya artışla başlamıştı. Yatırımcıların odaklandığı ABD ve Çin arasındaki gerilimden öte aşı gelişmelerinden etkilenen altın fiyatları 2021'de ne olacak yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD'nin BioNTech- Pfizer aşısını onaylayacağına dair sinyal vermesinin ardından altın fiyatları geriledi. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte uzmanlardan altın fiyatları tahminleri...

Koronavirüs aşı haberleri gelmeye devam ettikçe altın fiyatları bu belirsizlikle hareket etmeye devam ediyor. ABD'li yetkililerin Pfizer-Biontech aşısının onaylayacağına yönelik olumlu sinyaller vermesinin ardından altın fiyatları geriledi. İki haftasının zirvesine çıkan altın fiyatları aşılara yönelik yapılan haberlerin risk iştahını artırmasıyla birlikte tekrar geriledi. Aşı haberlerinin ardından ABD'den gelen teşvik paketi haberleri altının tekrar fiyatlanmasına sebep oldu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin 916 milyar dolarlık yeni teşvik paketini ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye sundu. Bu gelişmeyle birlikte ABD'de seçim sonrasında ilk kez teşvik paketi için adım atılmış oldu. Yatırımcılar ise bu gelişmeler yaşanırken altın fiyatları 2021'de ne kadar olacak araştırmasını yapıyor. Peki altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte beş farklı uzmandan altın fiyatları tahmini ve güncel altın tahmini grafiği...

ALTIN FİYATLERİ YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

ALTIN FİYATLERİ YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olur merak edilirken, bazı vatandaşların altına yatırım yapmak için kredi çektiği haberleri gelmeye başladı. Aşı haberleri ile belirsiz durumda olan altın fiyatları 2021'de ne kadar olacak herkesin merak ettiği bir konu oldu. Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları değerlendirmelerinden yola çıkarak, altına yatırım yapılır mı araştırması yapıyor. İşte uzmanların ve analistlerin yaptığı altın tahminleri...

Philip Futures Pte Kıdemli Emtia Müdürü Avtar Sandu altın yorumunda;**

"ABD'de seçimlerin tamamlanması ve aşı çalışmalarında kaydedilen aşama dikkate alındığında merkez bankaları kitlesel aşılama ve teşviklerin etkilerini acil bir perspektifle değerlendirmeyecektir. Düşük getiri ve negatif reel faizler bir süre daha devam edeceğinden bu durum altını uzun vadede destekleyecek" dedi.

ALTIN FİYATLERİ YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Ziraat Yatırım Menkul Değerler'in bildirdiği altın tahmini;

"İngiltere'de kullanılmaya başlanan Pfizer-BioNTech aşısına ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay verilebileceği beklenmesi ons altın tarafında kar satışlarına neden olsa da ABD'de bir öncekinden biraz daha fazla yeni teşvik paketinin gündeme gelmesi ve hızlı bir şekilde artmaya devam eden koronavirüs vakalarının kısıtlama endişelerini beraberinde getirmesi değerli maden için destekleyici unsurla olabilir. Bu kapsamda, değerli madenin 1.850 desteğinin üzerinde tutunarak tekrar 1.875 seviyesine hareket edebileceğini düşünüyoruz." açıklaması yapıldı.

Gedik Forex'ten gelen altın yorumu;

"Teşvik paketi içinse ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta sunulan, 908 milyar dolarlık tekliften daha büyük bir paket olduğu görülüyor. İlerleyen günlerde, aşı ve paketle ilgili gelişmeler altının seyri açısından önemli olacaktır. Bugün için açıklanacak ikincil düzey ABD verileri var. Ons altın için 1854 - 1848 – 1841 dolar destek noktaları, 1867 - 1872 - 1876 direnç noktaları. " denildi.

ALTIN FİYATLERİ YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

InvestAZ Yatırım'dan gelen altın yorumu ise şöyle oldu;

"Güne 1.871 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.852 seviyesi olarak takip edilebilir." denildi.

UZMANDAN GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın fiyatları 467 lira civarinda işlem görüyor. 2021'de altın fiyatları ne olacak merak eden yatırımcılar, altın grafiği yorumlarını araştırıyor. Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk güncel altın grafiği paylaşarak, güncel altın beklentisini aktardı. Baştürk açıklamasında, "Yükselişler satış fırsatı görüşüm devam ediyor. 473 direncinden yine bir baskı yaşıyor. Kısa vadede 473/474 önemlidir. 200 günlük ortalamamız 423'te..." ifadesini kullandı.


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