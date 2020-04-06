5 farklı yöntem ile erken emekli olmak mümkün!

Sosyal Güvenlik mevzuatına göre kişilere çeşitli hizmet borçlanması yöntemleri sunulmuştur. Hizmet borçlanması yöntemlerini kullanan milyonlarca vatandaş erken emeklilik hakkıyla maaşlarına kavuşabiliyorlar. Hizmet borçlanmasıyla temelde geriye dönük olarak SGK'ya prim ödemesi yapılmaktadır. Böylece borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısı artırılır. Erkeklere özel olarak sunulan askerlik borçlanması, kadınlara özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkı hizmet borçlanması konusunda en çok bilinen yöntemlerdir.

Hizmet borçlanmasının yanında sigorta başlangıç tarihine bakılarak 3600 günden emekliliğin önü açılmıştır. Aynı zamanda malullük ve engel durumuna göre erken emeklilik hakkı da veriliyor. Son olarak ağır işlerde çalışan kişilere yıpranma hakkı tanınmıştır. Peki, erken emeklilik formülleri nelerdir? Erken emeklilik formüllerinde belirlenen şartlar nelerdir? İşte, erken emeklilik formüllerine dair merak edilen bütün detaylar...

KADINLARA DOĞUM BORÇLANMASI İLE 6 YIL DAHA ERKEN EMEKLİLİK

Kadın çalışanların doğum ve sonrasındaki dönemlerde iş hayatına ara vermelerinden dolayı prim günlerinde eksiklik meydana gelir. Doğum borçlanması hakkı ile kadınlar, yaş ve yıl şartlarını tamamlamaları halinde 2160 gün (6 yıl) daha erken emekli olabilirler. Doğum borçlanması için sigorta başlangıç tarihinden sonra doğumun sağ olarak gerçekleşmesi şartı aranır.