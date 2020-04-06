5 farklı yöntem ile erken emekli olmak mümkün!

Sosyal Güvenlik mevzuatına göre kişilere çeşitli hizmet borçlanması yöntemleri sunulmuştur. Hizmet borçlanması yöntemlerini kullanan milyonlarca vatandaş erken emeklilik hakkıyla maaşlarına kavuşabiliyorlar. Hizmet borçlanmasıyla temelde geriye dönük olarak SGK'ya prim ödemesi yapılmaktadır. Böylece borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısı artırılır. Erkeklere özel olarak sunulan askerlik borçlanması, kadınlara özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkı hizmet borçlanması konusunda en çok bilinen yöntemlerdir.
Hizmet borçlanmasının yanında sigorta başlangıç tarihine bakılarak 3600 günden emekliliğin önü açılmıştır. Aynı zamanda malullük ve engel durumuna göre erken emeklilik hakkı da veriliyor. Son olarak ağır işlerde çalışan kişilere yıpranma hakkı tanınmıştır. Peki, erken emeklilik formülleri nelerdir? Erken emeklilik formüllerinde belirlenen şartlar nelerdir? İşte, erken emeklilik formüllerine dair merak edilen bütün detaylar...
Kadın çalışanların doğum ve sonrasındaki dönemlerde iş hayatına ara vermelerinden dolayı prim günlerinde eksiklik meydana gelir. Doğum borçlanması hakkı ile kadınlar, yaş ve yıl şartlarını tamamlamaları halinde 2160 gün (6 yıl) daha erken emekli olabilirler. Doğum borçlanması için sigorta başlangıç tarihinden sonra doğumun sağ olarak gerçekleşmesi şartı aranır.
Erkeklere özel olarak tanınan askerlik borçlanması hakkı; vatani görevini er, erbaş olarak tamamlayan kişilerin bu sürenin bir kısmını ya da tamamını borçlanması anlamına gelir. Yedek subaylık okulunda geçen süre ve bu okula hazırlık aşaması da askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir. Sigortalı olunmasından önce yapılan askerlik borçlanması ise sigorta başlangıç tarihini geriye çeker.
Kısmi emeklilik olarak isimlendirilen 3600 prim gününden emekli olmak için kişilerin ilk başta sigorta başlangıç tarihine bakılır. 9 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartını tamamlamaları gerekir. Emeklilik için kadınlarda yaş şartı 58; erkeklere ise 60 olarak belirlenmiştir.
İş gücü kaybı yaşayan ya da çalışamayacak durumda olan kişilere iki türlü erken emeklilik hakkı verilmiştir. En az 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödemesini tamamlayan kişilerin minimum yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşaması şartına da bakılır. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç kişiler için sigortalılık süresine bakılmaksızın 1800 gün prim ödemesi yapılması yeterli olur. Malulen emeklilik için kişilerin işe başlangıcından sonra hastalık, rahatsızlık veya kaza nedeniyle iş gücü kaybı yaşaması gerekir.
Engelli çalışanlar ise en az yüzde 40 engellilik ile yaş şartına bakılmaksızın 15 yıllık hizmet süresini ve 3600 prim gününü şartları tamamlamalıdır.
Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak adlandırılan yıpranma hakkı ağır işlerde çalışanlara özel olarak tanınmaktadır. Madenciler, gazeteciler ve gemilerde çalışanların sigortalılık süresine belli oranda gün ekleyerek erken emeklilik kapısı aralanmıştır.
Belirlenen hizmet borçlanma yöntemlerinin yanında; avukatların staj süresi, doktorların sigortasız geçen tıptaki uzmanlık süresi, tutukluluk ve gözaltında geçen süreler, grev ve lokavtta geçen süreler ile seçimler nedeniyle istifa edenlerin sigortasız olarak geçen sürelerini borçlanma hakkı saklı tutulmuştur.
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