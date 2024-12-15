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ATM'lerde yeni dönem! Kredi kartı ve banka kartları... 'Bloke edilebilir' Hemen değiştirin

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
15.12.2024 15:41
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Banka kartı ve kredi kartlarıyla alakalı dolandırıcılık olayları sıklıkla yaşanırken BDDK da bu konuda önlemler almaya devam ediyor. Avukat Nimet Türe, dolandırıcılıkları önlemek adına artık taraftarların takımlarının kuruluş tarihini banka şifresi yapamayacaklarını söyledi. Bazı belirlenen ve tahmin edilebilir şifrelerin kullanımında, bankanın ihtarlarına rağmen, ısrarcı olunması halinde ATM'lerin kartları bloke edebileceğini söyledi. İşte banka ve kredi kartlarında kullanılamayacak şifreler...

ATM'lerde yeni dönem! Kredi kartı ve banka kartları... 'Bloke edilebilir' Hemen değiştirin

Banka kartı ve kredi kartı dolandırıcılarına karşı şifre çözümü geldi. Avukat Nimet Türe, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi ve banka kartı dolandırıcılıklarını önlemek için futbol takımlarının kuruluş tarihlerinin de şifre olarak belirlenmesine karşı önlem alındığını söyledi. Türe, "Artık taraftarlar da takımlarının kuruluş tarihini banka şifresi yapamayacak" dedi.

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Daha öncesinde de doğum tarihlerinin şifre yapılmasının önüne geçildiğini fakat düzenlemenin genişletilerek hem takımların kuruluş tarihlerinin hem de tekrar edilen plakaların da şifre olarak kullanımının önüne geçildiğini söyleyen Avukat Nimet Türe, “Günümüzde hırsızlık ve dolandırıcılık suçları çok fazla yaygınlaşmaya başladı. Özellikle kredi kartlarında dolandırıcılık kavramı, günümüzde çok yaygınlaşan bir durum olmaya başladı. Kart kopyalanması, kullanılan kartla birlikte şifrenin tahmin edilebilir bir şifre olması durumunda kullanımlar çok yaygınlaştığından dolayı BDDK tarafından bir önlem alınmıştı. İlk önlem doğum tarihlerinin, 1453, 1881, 1915 gibi tarihlerin, yılların şifre olarak kullanılmayacağı yönünde ve kişinin kendi doğum tarihini içeren şifrelerin kullanılmayacağı yönünde bir karar yayınlanmıştı. Ancak bu durum bu sefer taraftarların, plaka tekrarlarının yaygınlaşmasına sebep oldu ve bu taraftarların kuruluş yıllarını şifrelerine yerleştirmesi, plaka tekrarlamaları da yaygınlaştığında şifreler daha tahmin edilebilir. Kullanım hırsızlığına, dolandırıcılığa konu edilmesi daha yüksek bir duruma geldiğinden genişletildi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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"BANT BİRAZCIK GENİŞLETİLDİ"

Türe, "Bant birazcık genişletildi ve artık kişi kendi doğum tarihini, yakının doğum tarihini 1453, 1881, 1938 gibi önemli yılların yanında taraftarların 1903, 1905, 1907, 6161, 5757 gibi plaka yenilemelerinin de kullanılamayacağı yönünde yapıldı. ATM'lerde bu şifreleri girerek giriş yapan kredi kartı kullanıcıları, banka tarafından şifresini değiştirme yönünde bir yönlendirmeye tabi tutulup şifrelerini daha güncel ve güvenilir şifrelerle değiştirmek durumunda kalacak" dedi.

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"ŞİFRELERDE ISRARCI OLUNURSA KARTLAR BLOKE EDİLEBİLİR"

Devamında Türe, "Bu hususa dikkat etmek faydalı. Çünkü bu şifrelerin kullanılmasına devam edilmesi durumunda BDDK'nın kartların iptal edilebileceği ve yeni şifre alınması konusunda tarafların zorunlu olarak yönlendireceği hususunda duyuruda da bulundu" şeklinde konuştu.

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Türe, bankanın ihtarlarına rağmen şifrelerinde ısrarcı olunması halinde ATM'lerin kartları bloke edebileceğini söyleyerek, “Bankaların periyodik olarak şifresini değiştirmesi için taraflara göndermiş olduğu bir mesaj mevcut. Kredi kartının kullanımı sırasında örnek verecek olursak 1905'i kullanılan biri ATM'ye kartı eklediğinde 1905'i değiştirme uyarısı aldığında kartı değiştirmeme konusunda ısrarcı olduğunda ATM'lerin kartı bloke etme özelliği olacak ve kişiye gönderilen yeni kartta şifre oluştururken bu saydığımız yılların şifre olarak kullanılmaması tavsiye edilecek. Böylelikle kişi yeni bir karta kavuştuğunda bu şifreleri kullanarak kartı kullanıma açamayacak" dedi.

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"KENDİ KUSURUNDAN KAYNAKLI BİR SUÇUN MAĞDURU KONUMUNA GELİR"

Devamında Türe, "Halihazırdaki kart kullanımlarında da bu hususlardan doğan bir suça konu eylem gerçekleştiğinde bankanın taraflara uyarı mesajı gönderip göndermediği, bu konuda ihtarda bulunup bulunmadığı, kusur değerlendirmesinde önem arz edecek. Taraflar banka tarafından defalarca uyarılmış ve bu şifrenin kullanılmaması konusunda bilgilendirilmesine rağmen kişi kart şifresini kullanma konusunda ısrarcı olduğunda artık kendi kusurundan kaynaklı bir suçun mağduru konumuna geldiğinden ceza süreci bu yönde ilerleyecek diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı banka Banka kartı şifre
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