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  4. Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.12.2024 11:19
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan Günaydınlar incir işletmesi, iddiaya göre ihraç ettiği ürünlerin AB ülkelerinden geri dönmesinden bir süre sonra iflas etti. İşletme sahipleri, Cuma akşamı eşyalarını toplayıp işletmeden ayrıldı. İşletmenin iflas ettiğini duyan alacaklılar tesisin kapısına dayandı.

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Alınan bilgiye göre, Erbeyli Mahallesi'nde bulunan Günaydınlar incir işletmesinde yaklaşık 280 işçi çalışıyordu. İşletme sahibi Kazım Günaydın, bir çok incir tüccarı ve üreticiden aldığı incirleri bu tesiste işleyip yurt dışına ihraç ediyordu.

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AVRUPA'DAN GERİ GÖNDERİLDİ

İddiaya göre Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen incirler, aflatoksin tespit edilmesi üzerine Türkiye'ye geri gönderildi. Bir süre sora Aydın'daki incir işletmesi, önce çalışanların maaşını ödeyemedi. 280 çalışandan 65 işçi dışında diğerleri işi bıraktı. Çalışan işçilerin yaklaşık 3 aydır maaşını alamadığı tesisin işletmecisi, ekonomik krize daha fazla dayanamadı ve iflasını açıkladı. İddiaya göre, tesis işletmecisi Kazım Günaydın'ın Cuma günü akşam bütün eşyalarını toplayıp bir daha işletmeye gelmediği öğrenildi.

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JANDARMA NÖBET TUTMAYA BAŞLADI

Bunu duyan alacaklılar, dün tesisin kapısına dayanıp içeri girmeye çalıştı. İncir işletmesinde bulunan güvenlikçi, içeri girmeye çalışan alacaklılara tek başına engel olamayacağını anlayınca jandarmayı arayıp yardım istedi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Alacaklıları bölgeden uzaklaştıran jandarma ekipleri, gece boyunca nöbet tuttu.

Anahtar Kelimeler:
iflas Aydın Avrupa
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