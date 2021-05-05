5 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Bugün (5 Mayıs) altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Düğünlerin vazgeçilmez takılarından biri olan altın bilezikler, dolar kurundaki sakinliğe rağmen bu güne hareketli başladı. 18 ayar altın bilezik gramı dün günü 360,53 ile kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 280,39 TL ile bitirdi. 22 ayar altın bilezik gram fiyatında bir düşüş gözlemlenirken, 18 ve 14 ayar altın bilezik güne kapanış seviyesi ile başladı.

Analistler, artan enflasyonist endişeler paralelinde emtia fiyatlarının yukarı yönlü hareketine devam ettiğini belirterek, bugün dolar endeksindeki toparlanmanın altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Doların başlıca gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 91,3 seviyesinde bulunuyor.

Dün ABD'de fabrika siparişleri verisinin takip edildiğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.780 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.820 dolar düzeltme seviyesinin gündeme gelebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.765 doların önemli destek konumunda bulunduğunu bildirdi.