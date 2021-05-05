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  4. 5 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Bugün (5 Mayıs) altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

5 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Bugün (5 Mayıs) altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

05.05.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kurundan en çok etkilenen altın piyasası yatırımcıların odağı haline geldi. Dün dolar kurunda yaşanan düşüşe rağmen altının ons fiyatında bir yükseliş gözlemlendi. Ons altın şu an için 1.781 dolardan işlem görüyor. 22 Ayar altın bilezik gramı ise dün günü 440 seviyelerinde kapattı. Bugün güne düşüşle başlayan 22 ayar altın bilezik gramı 427,49 TL’den işlem görüyor. Bugün 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Düğünlerin vazgeçilmez takılarından biri olan altın bilezikler, dolar kurundaki sakinliğe rağmen bu güne hareketli başladı. 18 ayar altın bilezik gramı dün günü 360,53 ile kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 280,39 TL ile bitirdi. 22 ayar altın bilezik gram fiyatında bir düşüş gözlemlenirken, 18 ve 14 ayar altın bilezik güne kapanış seviyesi ile başladı.

Analistler, artan enflasyonist endişeler paralelinde emtia fiyatlarının yukarı yönlü hareketine devam ettiğini belirterek, bugün dolar endeksindeki toparlanmanın altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Doların başlıca gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 91,3 seviyesinde bulunuyor.

Dün ABD'de fabrika siparişleri verisinin takip edildiğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.780 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.820 dolar düzeltme seviyesinin gündeme gelebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.765 doların önemli destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 440,69 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,04 azalışla 440,61'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 440,61 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 360,59 ile başlayan 18 Ayar Altın, 5 Mayıs itibarıyla %0,05 azalışla 360,49'dan işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 280,44 ile başlayan 14 Ayar Altın, 5 Mayıs itibarıyla %0,03 azalışla 280,42'dan işlem görüyor. Dün en düşük 0,00, en yüksek 0,00 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 280,39 seviyesinde kapattı.
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