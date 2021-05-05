5 Mayıs altın fiyatları | Bugün (5 Mayıs) altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Gram altın, yeni güne sakin başlamasının ardından, şu an itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 476,22 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 781 lira, Cumhuriyet altını da 3.147 liradan satılıyor. Altın fiyatları bugün ne durumda? İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları…
Analistler, artan enflasyonist endişeler paralelinde emtia fiyatlarının yukarı yönlü hareketine devam ettiğini belirterek, bugün dolar endeksindeki toparlanmanın altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.
Doların başlıca gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 91,3 seviyesinde bulunuyor.
Dün ABD'de fabrika siparişleri verisinin takip edildiğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.780 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.820 dolar düzeltme seviyesinin gündeme gelebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.765 doların önemli destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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