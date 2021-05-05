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5 Mayıs altın fiyatları | Bugün (5 Mayıs) altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

05.05.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün dolar kurunda yaşanan düşüşe rağmen altının ons fiyatında yükseliş yaşandı. Bunun etkisiyle değer kazanan altının gramı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 475,6 liradan tamamladı. Gram altın günü 475 liradan açarken, çeyrek altın ise bu sabaha 780 bandında başladı. Altının Ons fiyatı ise dün %1,4 artışla 1.793 seviyesine yükseldi. Bugün ise 0,6’lık bir düşüşle, 1.781 TL’den işlem görüyor.

Gram altın, yeni güne sakin başlamasının ardından, şu an itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 476,22 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 781 lira, Cumhuriyet altını da 3.147 liradan satılıyor. Altın fiyatları bugün ne durumda? İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları…

Analistler, artan enflasyonist endişeler paralelinde emtia fiyatlarının yukarı yönlü hareketine devam ettiğini belirterek, bugün dolar endeksindeki toparlanmanın altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Doların başlıca gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 91,3 seviyesinde bulunuyor.

Dün ABD'de fabrika siparişleri verisinin takip edildiğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.780 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.820 dolar düzeltme seviyesinin gündeme gelebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.765 doların önemli destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
Güne 475,98 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,03 azalışla 475,93'dan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Güne 780,90 ile başlayan Çeyrek Altın, 5 Mayıs itibarıyla %0,01 azalışla 781,04'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
Güne 1.561,80 ile başlayan Yarım Altın, 5 Mayıs itibarıyla %0,13 artışla 1.564,24'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
Güne 3.092,11 ile başlayan Tam Altın, 5 Mayıs itibarıyla %0,03 artışla 3.093,90'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.093,23 seviyesinde kapattı.

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
5 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.065,63 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.006,32 TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Güne 3.180,23 ile başlayan Cumhuriyet Altını, 5 Mayıs itibarıyla %0,03 artışla 3.182,04'dan işlem görüyor.

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
Güne 3.180,23 ile başlayan Ata Altın, 5 Mayıs itibarıyla %0,10 artışla 3.184,30'dan işlem görüyor. Dün Ata Altın, günü 3.180,23 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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