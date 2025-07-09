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50 bin TL'den 250 bin TL'ye yükseltildi! Vergi borcu olanlar dikkat

Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar 50 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 250 bin lirayı aşmayan borçların tecilinde teminat aranmayacak, bu tutarı aşan borçların tecilinde ise 250 bin lirayı aşan kısmın yarısı oranında teminat gösterilecek.

50 bin TL'den 250 bin TL'ye yükseltildi! Vergi borcu olanlar dikkat

Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar 250 bin liraya çıkarıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

50 bin TL den 250 bin TL ye yükseltildi! Vergi borcu olanlar dikkat 1

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, vergi ve diğer kamu alacaklarını ödemede zor duruma düşeceğini belirten mükelleflerin, borçlarını taksitle ödeme imkanı bulunuyor. Taksitlendirme talepleri, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre değerlendiriliyor. Gerekli şartları taşıyan mükelleflerin borçlarını taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanabiliyor. Kanun gereğince, 50 bin liraya kadar olan borçların taksitlendirilmesinde teminat aranılmıyor. Bu tutarı aşan borçların taksitlendirilmesinde ise 50 bin lirayı aşan kısmın yarısı oranında teminat gösterilmesi gerekiyor.

50 bin TL den 250 bin TL ye yükseltildi! Vergi borcu olanlar dikkat 2

TEMİNAT ALINMADAN TECİL EDİLEBİLECEK TUTAR 250 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Kararla, mükelleflerin borçlarını taksitler halinde ödemesini kolaylaştırmak amacıyla teminat alınmadan tecil edilebilecek tutar 50 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.

50 bin TL den 250 bin TL ye yükseltildi! Vergi borcu olanlar dikkat 3

Buna göre, 250 bin lirayı aşmayan borçların tecilinde teminat aranmayacak, bu tutarı aşan borçların tecilinde ise 250 bin lirayı aşan kısmın yarısı oranında teminat gösterilecek.

50 bin TL den 250 bin TL ye yükseltildi! Vergi borcu olanlar dikkat 4

Belirlenen yeni tutar, Bakanlık birimlerince yapılacak tecillerin yanında Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler ve il özel idareleri gibi alacakları kanun kapsamında takip edilen idarelerce yapılacak tecillerde de uygulanacak. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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resmi gazete vergi borcu taksit
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