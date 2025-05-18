'50 bin TL yardım, 300 bin TL faizsiz ödenek' 13 maddeyi sıraladı! '3600 ek gösterge...'

Memur-Sen'den "2025 Aile Yılı'na özel 13 maddelik teklif paketi! Manisa'da açıklamalarda bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Yasav, aile yapısını destekleyici sosyal ve ekonomik düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Yasav, mevcut aile ve çocuk yardımlarının yetersiz kaldığını vurgulayarak, "Eşi çalışmayan memura 2 bin 300 TL, çocuklar için ise 506 ve 253 TL yardım yapılıyor. Bu rakamlarla aile güçlenemez. Yardımlar artırılmalı" dedi.

DOĞUM VE SÜT İZNİ SÜRELERİ UZATILSIN

Kadın memurlar için doğum izninin doğum sonrası 52 haftaya çıkarılmasını isteyen Yasav, süt izninin de 2 yıl sürmesini ve ilk yıl 3 saat, ikinci yıl 1,5 saat olarak uygulanmasını talep etti. Ayrıca büyük kamu kampüslerinde zorunlu kreş hizmeti sunulmasını ya da çocuk başına aylık destek verilmesini önerdi.

VERGİ İNDİRİMİ VE ÇALIŞMA SÜRESİ DÜZENLEMESİ

Gelir vergisinin kamu çalışanları için yüzde 15'e sabitlenmesi gerektiğini belirten Yasav, evli ve çocuklu memurlar için ilave vergi indirimi uygulanmasını önererek, haftalık çalışma süresinin 32 saate, iş gününün ise 4 güne indirilmesi gerektiğini dile getirdi.

3600 EK GÖSTERGE VE EMEKLİLİK DENGESİ

Ahmet Yasav, 1. dereceye yükselen kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin 31 Aralık 2025'e kadar verilmesi gerektiğini vurgulayarak, memurların emekli aylıkları ile görev maaşları arasındaki uçurumun kapatılması gerektiğini söyledi.

GENÇLERE EVLİLİK DESTEĞİ

Genç kamu çalışanlarına yönelik teşviklerin artırılmasını isteyen Yasav, 50 bin TL evlilik yardımı ve 300 bin TL faizsiz evlilik ödeneği verilmesini teklif ettiklerini kaydederek, "Aile Yılı'na özel sunduğumuz bu öneriler hayata geçerse, sadece kamu çalışanları değil, toplumun temeli olan aile kurumu da güç kazanacaktır" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır