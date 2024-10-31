FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 50 bin TL'ye çıktı... Resmi Gazete'de yayımlandı! KDV iade hakkı doğuran işlemler...

50 bin TL'ye çıktı... Resmi Gazete'de yayımlandı! KDV iade hakkı doğuran işlemler...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
31.10.2024 10:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarına ilişkin esaslar düzenlendi. Mükelleflerin katma değer vergisinde (KDV) iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle herhangi bir inceleme, yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya teminat vermeden iade alabileceği tutar 50 bin liraya yükseltildi.

50 bin TL'ye çıktı... Resmi Gazete'de yayımlandı! KDV iade hakkı doğuran işlemler...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, ağustos ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun doğrultusunda düzenlemeler yapıldı.

thumbs_b_c_317bb6bf8db070ae64a3a075a2ef199b

Buna göre, tebliğde, kanunda yer alan eğlence ve gezi amaçlı deniz araçlarına, özel yat ve teknelere limanlarda verilen hizmetlere KDV istisnası uygulanmayacağına dair düzenlemeye ilişkin detaylara yer verildi. Yük ve yolcu taşımacılığına uygun deniz, hava ve demir yolu taşıma araçlarının teslimine, bakım-onarımına ve imalatına ilişkin yapılan teslim ve hizmetlerdeki istisna hükmü de tebliğe eklendi.

Genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanmak üzere afet bölgesi kabul edilen yerlerdeki taşınmazların inşasına ilişkin yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler ile genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanacak konutların yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına teslimine ilişkin istisna kapsamına giren işlemler de tebliğle düzenlendi.

KDV MEVZUATI İLE GELİR VERGİSİ MEVZUATINDAKİ FARKLILIKLAR GİDERİLDİ

Tebliğle ayrıca mahkemeler veya icra ve iflas müdürlüklerince karşı tarafa yükletilen vekalet ücretlerinin avukata ödendiği durumlarda serbest meslek makbuzunun davayı kaybeden adına düzenlenmesine yönelik düzenleme yapıldı. Böylece KDV mevzuatı ile gelir vergisi mevzuatındaki farklılıklar giderildi.

iStock-1369559273 (1)

KÜÇÜK İADE TALEPLERİ HIZLI SONUÇLANDIRILACAK

Vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan küçük iade taleplerinin hızlı sonuçlandırılmasını teminen mevcut uygulamada yer alan alt sınır aylık 10 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Böylece mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle herhangi bir inceleme, YMM raporu veya teminat vermeden iade alabileceği tutar 50 bin lira olarak belirlendi.

Riski nispeten düşük olan sektörlerdeki iadelerin prosedürlerinin azaltılması kapsamında altın, gümüş, platin ile ilgili arama, işletme ve zenginleştirme faaliyetlerinden kaynaklanan mahsuben iade taleplerinin vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilmesine imkan sağlandı.

Kamusal hizmet sunan kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin beledi hizmetleri, herhangi bir işletmenin ticari, sınai ve zirai faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetler gibi değerlendirilecek. Bu kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen yatırım teşvik belgelerine istinaden talep edilen KDV istisna belgelerinin, ticari faaliyet kapsamındaki ayrı bir iktisadi işletmeleri varsa onun adına düzenlenmesine ilişkin esaslar belirlendi.

İadelerin yapılmasında vergiye uyumlu mükellefler lehine pozitif ayrımcılık yapan İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi ve Hızlandırılmış İade Sistemi Sertifikası ile ilgili belgelerin talep edilmesine ilişkin hadler yeniden değerleme oranı esas alınarak güncellendi. (AA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete KDV
En Çok Okunan Haberler
İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşma sağlandı! Beşiktaş ve Galatasaray...

İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşma sağlandı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Esenyurt Belediye Başkanlığına kayyum atandı!

Esenyurt Belediye Başkanlığına kayyum atandı!

Panikleyip gittiler! SGK'da yoğunluk... Harekete geçtiler

Panikleyip gittiler! SGK'da yoğunluk... Harekete geçtiler

Türkiye'nin kumaş deviydi... Arkasında milyonlarca borç bırakarak iflas etti!

Türkiye'nin kumaş deviydi... Arkasında milyonlarca borç bırakarak iflas etti!

İlk kez okuyacaksınız! İşte Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanma nedeni!

İlk kez okuyacaksınız! İşte Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanma nedeni!

Bakan Işıkhan tek tek açıkladı! 'Kısmi çalışma modeli' gündemde

Bakan Işıkhan tek tek açıkladı! 'Kısmi çalışma modeli' gündemde

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.