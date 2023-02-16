FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 50 binden fazla bina! Deprem sonrası kabaca hesaplandı: Sadece enkazı kaldırmanın faturası 12 milyar TL...

50 binden fazla bina! Deprem sonrası kabaca hesaplandı: Sadece enkazı kaldırmanın faturası 12 milyar TL...

16.02.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremler çevre 10 ilde büyük yıkıma yol açarken 50 binden fazla binanın acilen yıkılması gerektiği açıklandı. Ancak yıkım müteahhitleri, yıkım ve enkazı kaldırmanın faturasının 12 milyar lirayı aşacağını belirtiyor.

50 binden fazla bina! Deprem sonrası kabaca hesaplandı: Sadece enkazı kaldırmanın faturası 12 milyar TL...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre depremin etkilediği 11 ilde 387 bin 410 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Tespitlerde orta hasarlı bina sayısı 11 bin 114 olarak belirlenirken 99 bin 300 binanın az hasarlı, 180 bin 355 binanın ise hasarsız olduğu ortaya çıktı. İncelenen binaların 50 bin 576’sının ise ağır hasarlı ya da yıkık olduğu hasarlıların acil yıkılması gerektiği tespit edildi.

Ekonomi Gazetesi’nden Leyla İlhan’ın haberi göre, sektör uzmanları her bina için enkaz kaldırma maliyetini 250 bin TL olarak hesaplıyor. 50 bin 576 bina düşünüldüğünde yıkım ve enkaz kaldırma faturası ilk etapta 12,6 milyar TL olarak hesaplanıyor. Enkazın geri dönüşümü ile 5 milyar TL’lik bir değer yaratılabileceğini belirten sektör temsilcilerinin dikkat çektiği bir başka konu da geri kazanımının kamu kontrolünde gerçekleşmesi gerektiği.

2

2 BİNE YAKIN YIKIM FİRMASI VAR

Yıkım Müteahhitleri Derneği Eski Başkanı ve Yıkım Uzmanı Mehmet Ali Bulut, “Öncelikli olarak yıkılmış binaların ayıklanması, nakledilmesi sonucu alanlar temizlenecek. Daha sonrasında ağır hasarlı binaların yıkılması ve enkazının kaldırılması sağlanacak. Bu binaların yıkılması ve enkazının nakledilmesi için Türkiye’deki tüm yıkım firmalarının görevlendirilmesi gerekir” dedi.

Sektörde yıkım müteahhitliği belgesi olan veya olmayan 2 bine yakın firma bulunduğunu belirten Bulut, “Tüm firmalara görevlendirme yapılırsa her firma 25 binanın yıkım ve enkazının kaldırılması görevi üstlendirilebilir. Bir binanın yıkım ve enkaz kaldırma süresi yaklaşık 1 ay sürebilmekte olup toplamda bir yıla yakın sürede tüm enkaz temizlenerek bertaraf edilebilir” bilgisini verdi. Bulut, diğer yandan sektörde uzaktan kumandalı, mikro iş makinaları gibi daha gelişmiş makine teçhizat yatırımları yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

1

“HER BİNAYA 2 MAKİNE YETERLİ”

Türkiye yıkım sektöründeki firmaların oluşacak bu enkazı kaldıracak kapasiteye sahip olduğunun altını çizen Bulut, “İlk kentsel dönüşümün başlatıldığı ve 7 milyon konutun dönüşümünün gündeme geldiği 2012 yılından itibaren yıkım sektörü yüksek hızda bir ivmeyle gelişti. Günümüzde bunu gerek kurtarma çalışmaları gerekse de enkaz kaldırma çalışmalarında olumlu yönde etkilerini görmekteyiz” dedi.

Deprem bölgelerinde her bina için 2 makine görevlendirilmesi ve yıkımın sıralı yapılması halinde 4 bin iş makinesine ihtiyaç duyulacağını kaydeden Bulut, “Ülkemizde bu sayıyı karşılayacak iş makinesi mevcut. Her bina için yönetici, operatör ve yıkım ustası olarak 8 personel yeterli olacak. Toplamda eş zamanlı yapılan yıkımlarda 16 bin personel görevlendirmek gerekecek” dedi.

ENKAZDAN ÇIKAN MOLOZLAR NE OLACAK?

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan altında cansız bedenlerin bulunması ihtimali nedeniyle bu enkazların hızlı bir şekilde kaldırılmasının mümkün olmadığını vurguladı. Türkkan, “Bu molozların toplanma alanlarında dönüşüm tesisleri oluşturulması lazım. Çıkan molozlar, yol yapımında ve dolgu malzemesi olarak değerlendirilebilir. Yeni inşaatlarda kullanılabilir. Çünkü kaynaklar sınırsız değil” diye konuştu.

Bir dönem yıkım işi de yapan Toplu İş Makinaları Operatörler Derneği (TİMODER) Başkan Yardımcısı Ahmet Sert de, enkazda yaşam alanlarının yanı sıra kişilerin değerli eşyalarının olma ihtimaline karşı daha temkinli olmak gerektiğini söyledi. Sert, bölgenin büyük olması, kış mevsimi ve yakınlarına yardım için giden kalabalık düşünüldüğünde bu durumun enkaz kaldırma sürecini zorlayacağını aktardı. Sert şöyle devam etti:

3

“Burada iş makinası sahipleri enkazdan çıkacak malzeme ile kendini amorti edebilecek. Özellikle yeni yapılan binalarda eskilere göre demir oranı fazladır. Kapı, pencere, yangın merdivenleri gibi malzemeler nedeniyle bu yapılar hem enkazın kaldırmasını hem de temel açma masrafl arını karşılayabilir.”

Sert, malzemelerin ilk etapta uygun bir yerde stoklanıp daha sonra kamu kontrolünde ayrıştırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

“ASBEST UZMANLARI GÖREVLENDİRİLMELİ”

Mehmet Ali Bulut, bu tür bölgelerde enkaz kaldırma ve yıkımlarda dikkat edilmesi gereken konular olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Özellikle depremden etkilenen halkımızın kurtarılabilir eşyalarını ayrıştırarak gerçek sahiplerine teslim etmek ve varsa kanserojen materyallerin yayılımını azaltacak tedbirler almak. Çünkü eski yapılarda bazı materyallerde asbest kullanılmıştır. Bölgede asbest uzmanlarının da görevlendirilmesinde yarar var.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı mı, kimlere ödenecek? AFAD'dan 10 bin TL deprem yardımı ödemeleri açıklaması 10 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı mı, kimlere ödenecek? AFAD'dan 10 bin TL deprem yardımı ödemeleri açıklaması
Peş peşe açıklandı! Kredi borçlarına ertelemePeş peşe açıklandı! Kredi borçlarına erteleme
Deprem sonrası telefona koştular! 20 bin TL ila 100 bin TL arasında...Deprem sonrası telefona koştular! 20 bin TL ila 100 bin TL arasında...
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

Haluk Levent yaptığı bağış miktarını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

Haluk Levent yaptığı bağış miktarını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

En çok ihtiyaç duyulan günlerde zamlandı!

En çok ihtiyaç duyulan günlerde zamlandı!

İstanbul'ın sadece bir ilçesinde 2.300 bina! Yıkıma başlandı...

İstanbul'ın sadece bir ilçesinde 2.300 bina! Yıkıma başlandı...

İş Bankası'ndan kredi borçları kararı

İş Bankası'ndan kredi borçları kararı

Kaskodaki ‘deprem teminatı’ detayı!

Kaskodaki ‘deprem teminatı’ detayı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.