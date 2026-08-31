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TMO, yarın TÜRİB üzerinden buğday satışına başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi, 1 Eylül’den itibaren TÜRİB üzerinden buğday stoklarını satışa sunacak. Satışlar, hasadın tamamlandığı ve ürün arzının sona erdiği bölgelerden başlayacak.

TMO, yarın TÜRİB üzerinden buğday satışına başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 1 Eylül'den itibaren Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden buğday satışına başlayacak.

TMO Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 2026 dönemi ürün alımlarında büyük ölçüde sona gelindiği ve sürecin tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

BUĞDAY SATIŞINDA BÖLGELER ÖNCELİKLİ OLACAK

TMO'nun yurt içi ve yurt dışındaki piyasa gelişmelerini yakından takip ettiği aktarılan açıklamada, satışların hasadın tamamlandığı ve TMO'ya ürün arzının sona erdiği bölgelerden başlanarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Piyasa ihtiyaçları ve bölgesel gelişmeler dikkate alınarak hasadın tamamlandığı ve TMO'ya ürün arzının sona erdiği bölgelerden başlanmak üzere günlük olarak belirlenecek miktarda buğdayın satışı gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda lisanslı depolarda muhafaza edilen TMO stokları, TÜRİB üzerinden 1 Eylül'den itibaren kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest satışa sunulacaktır. TMO, piyasanın ihtiyaçlarına zamanında cevap veren etkin düzenleyici rolünü kararlılıkla sürdürecektir."

SATIŞLAR TÜRİB ÜZERİNDEN YAPILACAK

Buna göre lisanslı depolarda muhafaza edilen TMO stokları, 1 Eylül'den itibaren kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın TÜRİB üzerinden serbest şekilde satışa sunulacak. Günlük satış miktarı ise piyasa ihtiyaçları ve bölgesel gelişmelere göre belirlenecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
buğday TMO Toprak Mahsulleri Ofisi satış
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