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50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi! 8 bin 668 lira ödeyecek

Kurban Bayramı'nda ve öncesinde ölümlü trafik kazalarını önlemek amacıyla yollarda artırılan radarlar gündem olmaya devam ediyorken, Sosyal medyadaki bir paylaşım dikkat çekti. Tatil için Denizli'den Afyonkarahisar'a giden bir vatandaşa, 50 dakika içinde 4 kez ceza kesildi. Bir başka vatandaş ise kaydettiği bir radar görüntüsünü 'Bu tuzak değil mi?' notuyla paylaştı.

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi! 8 bin 668 lira ödeyecek
Devrim Karadağ

İçişleri Bakanlığı, bayram öncesi kazaları azaltmak için her 30 kilometrede bir otoyollara radar yerleştirdi.

Radarların tuzak değil, vatandaşların can emniyeti için alınan önlemler olduğunu belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kesilen cezaların bütçenin binde 5'ini oluşturduğunu söyledi.

Her 30 km'de bir radar yerleştirilmesi, tartışma yaratırken sosyal medyada yapılan bir paylaşım ise gündem oldu.

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50 DAKİKA İÇİNDE 8668 LİRA CEZA

Sözcü'de yer alan habere göre; Denizli'den Afyonkarahisar'a giden bir vatandaşa 50 dakika içinde 4 kez radara yakalandığı gerekçesiyle 8 bin 668 lira ceza kesildi.

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"BU TUZAK DEĞİL Mİ?"

Söz konusu cezalara isyan eden bir başka vatandaş da yol kenarında ağaçların arasına gizlenmiş trafik ekiplerine ait aracı kayda alıp, “Bu, tuzak değil mi şimdi?” ifadelerini kullandı.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı trafik kazası Denizli
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