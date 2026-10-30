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50 yıllık evlerine ikinci tapu şoku! 60 hane için mahkemeden karar çıktı

Beykoz'da 50 yıldır oturdukları evlerin başka kişilere ait olduğunu öğrenen onlarca aile büyük şok yaşadı. 11 binada 60 haneyi ilgilendiren davanın sonuçlanmasıyla sokak sakinleri şimdi evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

50 yıllık evlerine ikinci tapu şoku! 60 hane için mahkemeden karar çıktı
Aleyna Türkmen

İstanbul Beykoz'daki Torun Sokak'ta yaklaşık 50 yıldır yaşayan onlarca aile, evlerinin bulunduğu arazinin Osmanlı döneminden kalma tapularla başka kişilere ait olduğunu öğrendi. 11 binada toplam 60 hanenin bulunduğu sokakta yaşayanlar, yıllardır emek vererek yaptıkları evlerini kaybetme korkusuyla karşı karşıya kaldı.

YILLARCA EMEK VERİP EVLERİNİ İNŞA ETTİLER

Sokak sakinleri, yıllar önce para ödeyerek satın aldıkları araziler üzerine evlerini inşa ettiklerini ve bölgenin altyapı hizmetlerini de kendi imkanlarıyla getirdiklerini anlattı. 38 yıldır sokakta yaşadığını belirten bir vatandaş, burada doğup büyüdüğünü ifade ederek, "Ne su vardı, ne elektrik vardı. Hepsini biz getirdik yani. 61 yaşına geldim ben. Burada doğdum, burada büyüdüm. Buraları büyüklerimiz de bedava almamış ki. Burası benim diyen bir insana para verilerek satın alınan bir yer" dedi.

50 yıllık evlerine ikinci tapu şoku! 60 hane için mahkemeden karar çıktı 1

2018 YILINDA O GERÇEKLE KARŞILAŞTILAR

İddiaya göre bölge sakinleri, evlerine tapu alabilmek için uzun yıllar uğraştı. Tapu tahsis belgesine dayanarak ev yaptırdığını söyleyen bir vatandaş, kendilerine arazilerin belediyeye ait olduğu ve ilerleyen süreçte satışının yapılacağının söylendiğini aktardı.

2018 yılında imar affından yararlanmak amacıyla belediyeye başvuran sokak sakinleri ise beklemedikleri bir yanıt aldı. Evlerinin bulunduğu arazilerin Osmanlı döneminden kalma tapularla başka kişilere ait olduğunu öğrenen vatandaşlara, bölgede 22 hisse sahibinin bulunduğu bildirildi.

Mağdurlardan biri, karşı tarafın Osmanlı tapusu bulunduğu iddiasıyla belediyeye dava açtığını ve davayı kazandığını belirterek, bu gelişmenin ardından tapunun karşı tarafa geçtiğini anlattı.

50 yıllık evlerine ikinci tapu şoku! 60 hane için mahkemeden karar çıktı 2

8 YILLIK HUKUK MÜCADELESİNİ KAYBETTİLER

Sokak sakinleri, arazinin mülkiyetine ilişkin gelişmelerin ardından hukuk mücadelesi başlattı. Yaklaşık 8 yıl süren dava bu yıl sonuçlandı. Ancak karar, ev sahiplerinin aleyhine oldu ve arazinin tapusunun karşı tarafa ait olduğu belirlendi.

Yıllardır yaşadıkları evlerden çıkarılma korkusuyla karşı karşıya kalan vatandaşlar, geçmişte büyüklerinin para ödeyerek satın aldığı evlerde hukuken işgalci konumunda göründüklerini dile getirdi.

Bir mağdur yaşadıkları çaresizliği, "Bizim aleyhimize oldu. Maalesef kaybettik. Tapunun karşı tarafa ait olduğu belirlendi. Bu süreçte de her an biz buradan çıkma, gönderilme kaygısıyla yaşıyoruz. Zamanında büyüklerimiz para vererek almışlar ama biz hukuken şu anda işgalci konumunda gözüküyoruz. Çoluk çocuk nereye gidecek? Nerede barınacak? Nerede yaşayacak yani?" sözleriyle anlattı.

50 yıllık evlerine ikinci tapu şoku! 60 hane için mahkemeden karar çıktı 3

BELEDİYE İKİ TARAF ARASINDA ORTA YOL ARIYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından Beykoz Belediyesi de sürece dahil oldu. Belediye, Osmanlı tapusuyla hak iddia eden kişiler ile sokak sakinleri arasında ortak bir çözüm bulunması için girişim başlattı.

Show Haber'e konuşan mağdurlar, Beykoz Belediyesinin iki taraf arasında uzlaşma sağlamaya çalıştığını belirterek, belediyenin çözüm için görüşmeleri sürdürdüğünü ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz tapu konut osmanlı
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